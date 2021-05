Teken met stoepkrijt voor The Pride of bezoek art-decoparels: 7 tips voor een goedgevuld weekend

Weet je niet wat doen dit weekend? Wij voorzien je van inspiratie. Je kan je verdiepen in een boek over surfen en stiekem je volgende zomervakantie plannen. Ook buitenshuis valt er genoeg te beleven. In het Antwerpse FOMU kan je je gaan vergapen aan de werken van Mous Lamrabat, of trek naar onze hoofdstad. Daar kan je in het kader van het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival prachtige extravagante woningen bezichtigen. Opties genoeg!

1. Rainbow Pride

Ook dit jaar gaat de parade van The Belgian Pride niet door wegens corona. Maar haal je stoepkrijt boven, teken een regenboog voor jouw deur of in je straat en steun zo de lgbtqi+-gemeenschap. Ook in de expo Regarde mon histoire, met werk van tien fotografen, duikt een regenboog op, in suikerspinvorm.

Meer info vind je op pride.be en hangar.art.

2. Belgisch surrealisme op zijn Marokkaans

Een Marokkaanse vrouw in een djellaba maar met een popartzonnebril op haar neus. Of een zwart model behangen met rozen. Naar de beelden van Mous Lamrabat moet je minstens twee keer kijken. Ze toveren een lach op je gezicht en tegelijk doen ze je nadenken over racisme, religie en vrouwenrechten. Dé drie stokpaardjes van de topfotograaf die eerder ook met Stromae werkte en opgepikt werd door modebladen als Vogue en Elle.

Opgegroeid in Sint-Niklaas werd Mous Lamrabat grootgebracht met twee culturen en die komen grandioos samen in zijn kleurrijke werken. Van het Antwerpse FOMU kreeg hij tijdens de lockdown een COVID-beurs en hij trok ervoor naar Marokko. Die serie is nu te zien in de expo We Gonna Be Alright. Naast het werk van Mous lopen er ook nog twee andere tentoonstellingen. In re-collect ontdek je de foto’s die het FOMU de laatste tien jaar verworven heeft en ook de Japanse fotograaf Issei Suda krijgt een platform.

Meer info vind je op fomu.be.

3. Weg met plastic

Nog tien dagen lang is het Mei Plasticvrij en je kan jouw duit in het zakje doen door zoveel mogelijk wegwerpplastic te bannen. Zo biedt het Belgische Brauzz herbruikbare en hervulbare flessen voor je schoonmaakproducten.

Meer info vind je op brauzz.com.

4. Rolschaatsen aan

In Knokke-Heist ging net de Summer Store van Juttu open. Je kan er terecht voor mode, beauty en strandspullen, zoals rolschaatsen. Als het kan op Miami Beach, waarom niet bij ons?

Lippenslaan 175, meer info vind je op juttu.be.

5. Tranentrekker

Jaden Smith en supermodel Cara Delevingne schitteren als een verliefd koppeltje in Life in a Year. Zij heeft nog een jaar te leven en hij wil van elk moment een mijlpaal maken.

Te bekijken via Streamz+.

6. Surftijd!

Altijd al de golven willen trotseren? Of het nu onze Noordzeekust wordt of Ibiza, zet je eerste stapjes met actrice Kim Hertogs. In How I Started Surfing vertelt ze hoe het jouw leven kan veranderen.

15 euro, meer info vind je op thefield.work/shop.

7. Art-decopareltjes

De prachtigste interieurs openbaren zich tijdens het Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival dit weekend. Top of the bill: Villa Empain. Bezichtig er Icons, met oude christelijke afeeldingen en werk van onder meer Andy Warhol en Wim Delvoye.

Meer info vind je op banad.brussels en villaempain.com.