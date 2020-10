Stilte als medicijn: “Als je in de stilte belandt, ga je terug meer voelen” (+ de stilste plekken in België)

Je kan er niet omheen: we worden omringd door lawaai, geluid, herrie en gebulder. Auto’s die voorbijrazen, smartphonegepiep, buren die het gras afrijden, gejengel op de achterbank van de auto. Het is voor zowat iedereen dagelijkse kost. En hoewel we er ons vaak niet eens bewust van zijn, zindert al dat lawaai intern na. Want ook geluiden onder de 70 decibel (dB), de veilige grens, hebben een invloed op onze gezondheid. Ze leiden dan wel niet tot gehoorverlies of tinnitus, ze hebben wel een impact op ons lichaam, geestelijke welzijn en brein. Je oren hebben geen last, de rest van je lijf wel. Wie bijvoorbeeld urenlang in een klas of op kantoor omringd wordt door gebabbel, merkt het al. Je bent minder geconcentreerd en je probleemoplossend vermogen neemt af. Dus word je op slag minder efficiënt en ga je willens nillens slechter presteren. En dat terwijl we dat soort geroezemoes soms niet als hinderlijk catalogeren. Misschien had je zelfs niet eens de link gelegd?