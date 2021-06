Steeds meer vrouwen reizen solo. Ine, Syl en Francine vertellen over de vrijheid onderweg: “Je kan je altijd bang laten maken, maar ik wil leven”

“Reizen is geen vlucht, maar ik heb het wel echt nodig. Ik vind geen geluk in de dagelijkse sleur, bovendien opent het je ogen en leer je telkens zoveel over jezelf.” Een jonge generatie vrouwelijke soloreizigers is in opmars, en ze zijn niet bang van een uitdaging. Drie vrouwen, Ine, Syl en Francine, vertellen over hun avonturen, de ultieme vrijheid en bangmakerij. En als kers op de taart delen ze hun ultieme tips. “Eigenlijk sta ik niet stil bij eventuele risico’s of mogelijk gevaar. Het enige waar ik aan denk is: vrijheid. Even met niemand ­rekening houden, gewoon puur mijn eigen goesting doen.”