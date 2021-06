Steeds meer mensen vinden heil in ‘silent vlogs’, een snelgroeiend genre op YouTube. Fan: “De video’s gaan niet zomaar over handwerk of eten maken”

In de video’s van ‘silent vloggers’ is het stil. Er wordt niet gepraat en je krijgt het gezicht van de vlogger vaak niet eens te zien. Wat je wel ziet, is de uitvoering van doorsnee huishoudelijke activiteiten zoals koken, tuinieren of de was doen. Alledaags of niet, ‘silent vlogs’ halen miljoenen views. Voor vele kijkers zijn de video’s namelijk als therapie: niet om de sleur van het dagelijkse leven te ontlopen, maar juist om hem te omarmen. “De video’s gaan niet zomaar over eten maken of handwerk. Voor mij hebben ze een diepere betekenis”, aldus fan Morgana Cappellari (30).

YouTube is het op één na meest bezochte platform ter wereld en mensen spenderen wereldwijd miljarden uren aan het bekijken van video’s op de website. Er bestaan vlogs over elk onderwerp dat je maar kan bedenken, van entertainment tot vlogs waarin je iets kan bijleren over gamen, make-up of muziek. Maar het laatste nieuwe genre dat snel aan populariteit wint, is wel heel bijzonder.

In ‘silent vlogs' krijg je het grootste deel van de tijd de meest banale taken te zien. Taken zoals je keukenblad afvegen, onkruid wieden, de afwas doen of de lakens verversen. Het zijn dingen die we doorgaans op automatische piloot doen, toch halen de video’s duizenden views. Daar komt nog eens bij dat je — binnen de Koreaanse stroming van het genre — het gezicht van de vlogger in kwestie vaak niet eens te zien krijgt. Wat is het dan dat mensen zo aantrekt in dit type video’s?

Wij vroegen het aan Morgana Cappellari (30). Zij is demi-soliste bij Opera Ballet Vlaanderen en haalt inspiratie uit ‘silent vlogs’. Haar favoriete vlogger binnen het genre is de Chinese Li Ziqi (30). Zij staat bekend om haar video’s waarin ze aan handwerk doet of eten bereidt. We zien haar gezicht wel, maar gesproken wordt er in de vlogs nooit. Het decor van die praktijken? Het landelijke Pingwu in het zuidoosten van China, wat wel kan tellen als digitaal reisje terwijl je de video’s bekijkt. Li heeft vijftien miljoen abonnees op YouTube, in totaal zijn haar video’s zelfs meer dan twee miljard keer bekeken. In haar populairste video (die bijna 92 miljoen keer bekeken is) zie je Li tien minuten lang snacks prepareren voor Nieuwjaar. Niet meer, niet minder.

Morgana: “Ik heb gisteren nog naar de laatste nieuwe video van Li Ziqi gekeken tijdens het eten. Ik vind haar heel inspirerend. Li toont hoe ze bepaalde taken uitvoert en hoe ze dingen maakt from scratch, van het beginpunt tot het afgewerkte resultaat. Na elke video die ik van haar kijk, denk ik: ‘Hoe kan één vrouw zó vaardig zijn?’ Het lijkt wel alsof ze alles kan met haar handen.”

“In één video zie je bijvoorbeeld hoe ze naar het woud gaat en champignons plant. Later zie je haar de champignons oogsten en toont ze verschillende recepten die je ermee kan bereiden. In een andere video zie je haar letterlijk haar eigen winterjas maken van de vacht van een dier. De rode draad in haar video’s is echt dat ze elk proces van begin tot einde laat zien en dat heeft iets moois en rustgevends. Haar video’s gaan niet zomaar over eten maken of handwerk. Voor mij hebben ze een diepere betekenis.”

“Het internet staat vol met content die je je slecht kan laten voelen", vindt Morgana. Ze haalt een goed punt aan. Een kijkje achter de schermen nemen bij het typische jetsetleven van glamoureuze vloggers op YouTube voelt vaak voyeuristisch en fout, en je houdt er zelden een goed gevoel aan over. “Maar als ik naar silent vlogs kijk waarin simpele taken worden uitgevoerd”, vervolgt ze, “voel ik me geïnspireerd. De video’s ontspannen mij en brengen mij in een diepe staat van gemoedsrust. Ik doe zelf aan handwerk, maar de vlogs zijn motiverend voor iédereen die houdt van dingen creëren. Eender wat. Het helpt je uit je comfortzone te treden, nieuwe dingen te proberen én brengt mij in een goede flow. Ik raad iedereen aan om ernaar te kijken.”

