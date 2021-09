Steeds meer mannen naaien. Ruben (24), John (43) en Glyn (64) over hun passie voor stof en schaar: “Ik naai, weg met de vooroordelen”

Waarom het ‘oubollige’ petanquen opnieuw hip is. 3 spelers vertellen

10 september Hoewel het doet denken aan pastis, de zomer en gepensioneerde Fransmannen, is jeu de boules toch bezig aan een ongeziene opmars. Steeds meer millennials omarmen de sport en sinds kort is in ons land de eerste horecazaak geopend waar je kunt petanquen. Drie spelers getuigen over hun passie voor het spel. “Na mijn vakantie wou ik per se een eigen petanquebaan in mijn tuin.”