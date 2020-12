Speel verkleedpoker of hang je wensen in een boom: pleziertips voor de feestdagen

2020 gaat sowieso de geschiedenisboeken in en de laatste dagen van dit rare jaar worden een memorabel sluitstuk. Geen overvolle feestzalen, geen meterslange feestdis. Maar dat betekent niet dat het een saaie boel wordt. Wij verzamelen enkele tips voor een geslaagde pretparty in je bubbel. Alsjeblief, graag gedaan!

Hang je wensen op in een boom

Van vredeswensen tot lieve dromen voor je vrienden of familie, maar ook lekker egoïstische wensen over zelf een baan of een lief vinden: schrijf ze dit jaar op een stukje gekleurd lint en trek ermee naar buiten, de tuin in of het park. Wensen op een lint in een boom hangen, is een populair ritueel in Japan en Turkije. Ga dus op zoek naar jullie boom, knoop de lintjes aan zijn takken, en wens héél hard dat al die wensen in vervulling mogen gaan. Doe dit ook met buren en klink op een veilige afstand onder de boom op het nieuwe jaar.

Voornemens in een potje

Eén manier om met het hele gezin een heleboel goede voornemens kenbaar te maken, is ze op een papiertje schrijven en in een grote bokaal doen. De eerste dag van elke maand die volgt mogen een paar voornemens uit de bokaal worden gevist en wordt de balans opgemaakt. Wie zich aan zijn woord houdt, wordt beloond. Met iets wat een ander voor hem/haar/die kan doen, of met een cadeautje.

Schrijf samen een nieuwjaarsverhaal

Je kan het doen op een laptop of op een stuk papier, maar nog geestiger is het op een ouderwetse typemachine. Het komt erop aan om elk om beurten, om het uur in de aanloop naar middernacht, een paar zinnen op te schrijven die samen een verhaal of sprookje zullen vormen. Vooraf wordt er geloot wie aan de beurt komt. Om het nog gekker te maken, kan er vooraf een thema aangegeven worden. Bovendien worden de deelnemers verplicht om bepaalde woorden in hun zinnen te verwerken: ‘eekhoorntjesbrood’, ‘rabarberkwekerij’ of ‘champagnebubbelteller’. Bedenk vooraf de gekste woorden en stop ze in een pot of opgeblazen ballon een laat de schrijver die aan de beurt is er eentje kiezen. Na middernacht is het tijd om jullie literaire meesterwerk voor te dragen. Hilariteit verzekerd!

Plaatjes draaien

Haal een platenspeler in huis en plaatjes uit de kringloopwinkel. Het ritueel van plaatjes opleggen, ook kinderen vinden dat fantastisch. Stop de plaat midden in een nummer en probeer te raden wat de volgende zin zal zijn. Of doe het zonder platenspeler: zing met een slok water in de mond. De rest mag de songtitel raden. Film alles, zo heeft de rest van je vriendenkring er ook iets aan.

Verkleedpoker

Speel ouderwetse spelletjes, zoals poker. Maak er in plaats van strippoker verkleedpoker van: wie verliest, moet een kledingstuk uit een verkleedkoffer aantrekken. Zich verkleden voor oudjaar is sowieso een goed idee. Een beetje geheimdoenerij vooraf draagt bij tot de sfeer. Maak de avond af met een fotoshoot in jullie prachtige uitdossing en stap met de slappe lach het nieuwe jaar in.

Vergeet de singles niet!

Julie Vranckx schreef het boek (Over)leven als single en serveert enkele tips voor tijdens deze kerstperiode: “Als je in een relatie zit, vergeet dan je alleenstaande vrienden niet. Probeer hen te betrekken bij de festiviteiten. Zelfs al is het online. Wacht als single niet te lang om plannen te maken en voel je geen indringer. Zet desnoods zelf de ­eerste stap. Bepaal met een stel vrienden een menu en hou jullie aan hetzelfde tijdschema. Zo eet je telkens hetzelfde gerecht op hetzelfde uur. Al zoomend of facetimend kan je je kookkunsten vergelijken en bijpraten. Hou de groep wel klein en overzichtelijk. Aftellen tot Nieuwjaar kan je ook telefonisch of via Zoom doen. Anders, maar net zo memorabel.”