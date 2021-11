Sneakers van paddenstoelen of van appels? Steeds meer merken gebruiken voedselresten als materiaal

Open brief van Greta Thunberg op korte tijd al miljoen keer onderte­kend

Een open brief van onder meer de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aan de staatshoofden en regeringsleiders overal ter wereld, is in korte tijds door meer dan 1 miljoen mensen ondertekend. Maandagavond hadden al meer dan 1,15 miljoen mensen de brief online ondertekend, is te zien op de website van het online campagnenetwerk Avaaz.

