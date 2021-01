Slimmer met water, meer bomen én meer respect voor de natuur: dit worden dé tuintrends van 2021 volgens onze tuinexperte

Heel het jaar door kleur in je tuin? Onze tuinexper­te legt uit welke bloembol­len je het best plant

20 september Van de eerste, frêle sneeuwklokjes in februari tot de indrukwekkende sieruien in juni: niets biedt zoveel kleur in het voorjaar als bloembollen. En grote troef: de meeste komen elk jaar terug. Dit zijn de tien makkelijkste. De beste tijd om ze te planten is vanaf nu tot en met eind oktober, adviseert onze tuinexperte Laurence Machiels.