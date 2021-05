Shop voor mama of kijk naar teletheater: 7 tips voor een goedgevuld weekend

Dit weekend is het Moederdag, hét moment om je mama in de watten te leggen. Maar daarnaast valt er ook genoeg te beleven. Wat denk je van een fietstocht met na afloop een gratis biertje of ijsje? Of lees het nieuwe hilarische puzzelboek van Nele Reymen, zet de tv op of entertain je kinderen met een VR-game: opties genoeg.

1. Vergeet Moederdag niet!

Of je haar nu een bloemetje geeft, een virtueel bezoekje brengt via Zoom, of herdenkt omdat ze er niet meer is, het belangrijkste is dat je aan je mama denkt deze zondag 9 mei. Sonia Pypaert is het gewoon om aan mama’s te denken. Zelf moeder van drie en een onderneemster in hart en nieren heeft ze met The Baby’s Corner een babywinkel en richtte ze de online community Onder Mama’s op, waar vrouwen hun wijze raad en soms ook ergernissen over hun kinderen met elkaar delen.

Intussen is het een heel imperium geworden, met ook een podcast en boeken. De nieuwste boreling is Mama’s weten waarom, vol met concrete tips voor de geboorte tot het eerste woordje van je kind en herkenbare verhalen van andere mama’s. Het perfecte cadeau voor jonge moederkloekjes (in spe).

Mama’s weten waarom, 22,99 euro, Lannoo.

2. Maaike als Madame Bovary

We kennen haar uit topseries als Red Light en De Twaalf, maar nu kruipt Maaike Neuville in het (keurs)lijf van een van de bekendste literaire personages in het ‘teletheater’ Bovary.

Te zien op VRT NU.

3. Fietstochtje met een plus

Volledig scherm © Jasper Leonard

Nog tot eind mei kan je een mooie bewegwijzerde fietsroute volgen in en rond Edegem. Het plan haal je af bij Fietsen De Geus en wie een foto post, krijgt achteraf een biertje of een ijsje.

Trooststraat 34, Edegem. Meer info vind je online.

4. Iconische popster

Vóór Selena Gomez, die nu al eens onze hitparades bestormt, was er Selena. Geen familienaam nodig. De Amerikaanse zangeres bereikte de supersterrenstatus toen ze in de nineties een Grammy won met haar tejano, een mix van r&b, latin en pop. Selena: The Series vertelt haar tragische levensverhaal en het tweede seizoen is uit op Netflix.

Te zien op Netflix.

5. Aan de borst

Borstvoeding in het openbaar is steeds meer aanvaard. Fotografe Josefien Tondeleir brengt zogende mama’s in beeld en tekst op TheBreastFeed.be. Ze maakte ook Nest, een fotoboek over haar zwangerschap en bevalling en hing daarvoor negen maanden twee wildlifecamera’s in haar huis.

Nest, 30 euro, online te koop.

6. Puzzelen

Nele Reymen, die je vast nog kent van de NINA-column met haar zus en radiopresentatrice Ann Reymen, presenteert Puzzelpreut. Raadsels, woordzoekers en andere ludieke spelletjes voor kersverse mama’s met de nodige grappige illustraties.

Puzzelpreut, 14,99 euro, uitgegeven bij BBNC.

7. Virtueel bij K3

Misschien heb je de selectie niet gehaald om het nieuwe K3’tje te worden, maar niet getreurd. Met de VR-game stap je met Klaasje en haar twee immer vrolijke collega’s in de magische wereld van hun onlangs verschenen film Dans van de Farao. Vanaf zeven jaar in alle vestigingen van virtual-realityparadijs The Park.

Meer info vind je online.