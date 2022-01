Schrijfster en activiste Maya Angelou is de eerste zwarte vrouw op een Amerikaanse dollarmunt

Acht jaar na haar overlijden is schrijfster en burgerrechtenactiviste Maya Angelou de eerste zwarte vrouw die op een munt van 25 Amerikaanse dollarcent staat - de meest gebruikte munt in de Verenigde Staten. Een mooi én belangrijk initiatief: het aantal vrouwen op valuta wereldwijd is schaars, blijkt uit onderzoek.

Maandag werd door United States Mint, verantwoordelijk voor de productie van munten, de eerste lading munten met beeltenis van Maya Angelou opgestuurd. Binnenkort zal er in heel de Verenigde Staten gebruik van gemaakt worden. Op de herdenkingsmunt staat Angelou die haar armen spreidt. Achter haar zie je een opkomende zon. In een persbericht schreef de overheidsorganisatie: “Het beeld is geïnspireerd door haar poëzie en symbolisch voor de manier waarop ze leefde.”

Unicum in de VS

In 2014 overleed Maya Angelou, ze werd 86 jaar oud. Haar in één hokje duwen is onmogelijk: ze was schrijfster, dichter, activist, hoogleraar, zangeres en danseres. De meeste mensen kennen haar van haar autobiografie ‘I know why the caged birds sing’, die in de Verenigde Staten voor een flinke ommezwaai zorgde.

In dat eerste deel van zeven boeken vertelt Maya Angelou namelijk over haar jeugd, de traumatische ervaringen en het racisme waarmee ze geconfronteerd werd. Een unicum: voor het eerst kregen zwarte vrouwen een literaire stem. En meer zelfs, het boek werd opgenomen in de boekenlijst op Amerikaanse scholen.

Maya Angelou schreef in totaal 36 boeken. Tijdens de inauguratie van president Bill Clinton in 1992 las ze haar gedicht ‘On The Pulse of The Morning’ voor, in 2010 ontving ze de prestigieuze Presidential Medal of Freedom van toenmalig president Barack Obama.

Slavenhouders

De diversiteit op Amerikaanse munten en biljetten vormt al langer een heikel thema in het land. Op het geld staan voornamelijk witte mannen afgebeeld. Sommigen waren zelfs slavenhouders. Op het 25 dollarcent-muntje staat normaal gezien George Washington, de eerste Amerikaanse president. Op de achterkant zie je meestal een adelaar, maar dat wordt soms veranderd.

De komende jaren wil de United States Mint daar verandering inbrengen. Diversiteit is het sleutelwoord. De Amerikaanse burgers zullen in de toekomst betalen met munten waarop Amerikaanse vrouwen worden geëerd die veel betekend hebben voor de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De Amerikanen konden zelf voorstellen indienen. In 2022 zullen onder anderen Wilma Mankiller, het eerste vrouwelijke opperhoofd van de Amerikaanse indianenstam Cherokee Nation, en Sally Ride, de allereerste vrouwelijke astronaut op de munten schitteren.

België in 2011

De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Susan B. Anthony, die overleed in 1906, is de allereerste niet-fictieve vrouw die op een dollarmunt stond. De Susan B. Anthony-dollar werd geslagen van 1979 tot 1981, toen de productie werd stopgezet vanwege een slechte publieke acceptatie. In 1999 was de munt opnieuw in omloop.

In ons land werden in 2011 voor het eerst munten geslagen waarop vrouwen prijken die niét tot het Belgische koningshuis behoren. Het gaat om Isala Van Diest - de eerste vrouwelijke arts in België - en Marie Popelin, de eerste Belgische vrouw met een rechtendiploma. De uitgifte kwam er naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Internationale Vrouwendag.

Zwarte vrouw op biljet

Er zitten ook plannen in de pijplijn voor de eerste zwarte vrouw op een dollarbiljet in de Verenigde Staten, al is nog niet bekend wanneer die biljetten precies gedrukt zullen worden. Het wordt een eerbetoon aan Harriet Tubman, een ontsnapte slavin die uitgroeide tot boegbeeld van de afschaffing van de slavernij. Ze stond ook mee op de barricaden voor het vrouwenkiesrecht. Het idee ontstond al toen Barack Obama nog president was, maar werd geblokkeerd toen Trump aan de macht kwam. Huidig president Biden is van plan om het alsnog uit te voeren.

Biljetten wereldwijd

Twee jaar geleden deed de Engelstalige nieuwsorganisatie Quartz nog een uitgebreid onderzoek naar vrouwen op de meest waardevolle biljetten. Ze namen 622 bankbiljetten uit de 75 grootste economieën onder de loep. Op bijna 40 procent van de bankbiljetten stonden geen mensen. Denk maar een de Europese bankbiljetten, die architectuur tonen.

Quote In 2019 stond op 405 biljetten een persoon, 81 keer was dat een vrouw.

Op 405 biljetten stond een persoon, 81 keer was dat een vrouw. Tel je de anonieme vrouwen en mythologische vrouwelijke personages niet mee, dan bleven er 57 vrouwen over. Op 12 procent van de bankbiljetten stond dus een niet-fictieve en niet-anonieme vrouw. Ter vergelijking: op 84 procent van de biljetten stond een man die gekend is bij naam en voornaam.

Auteurs en dichters

De carrières van de vrouwen die op bankbiljetten voorkomen verschillen sterk. Denk maar aan een militaire leider van de guerrilla of een voormalige president. Maar het meest voorkomende beroep is bij uitstek dichter of auteur. De onderzoekers vonden zestien schrijfsters op biljetten, onder wie Astrid Lindgren in Zweden, de auteur van ‘Pippi Langkous’, en Jane Austen in het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth komt meermaals terug: ze sierde in 2019 acht verschillende biljetten in vier landen.

De conclusie van het onderzoek? In Australië prijkte een vrouw op elk van de destijds uitgegeven bankbiljetten. Ook de Scandinavische landen scoorden goed. Zestig procent van Denemarken bankbiljetten toonden een vrouw, net als de helft van die van Zweden.

