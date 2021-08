"Schenk aandacht aan jezelf en hoe je je voelt": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je kunt het lastig vinden om serieus te zijn of aan verplichtingen te voldoen. Veel liever doe je waar je zin in hebt en je houdt het graag luchtig. In je vrije tijd is dat geen enkel probleem, alleen kan deze houding issues op je werk opleveren. Probeer daar dan in ieder geval je beste beentje voor te zetten.

Stier 22-4 t/m 21-5

Ben niet zo streng voor jezelf en geef toe aan je moeheid, Stier. Planeet Jupiter ligt dwars, waardoor je over weinig puf beschikt. Blijf jezelf niet pushen, daar maak je het alleen erger door. Bedenk iets waardoor je beter in balans blijft. Wissel inspanning af met ontspanning bijvoorbeeld. Heb je vakantie, doe dan gewoon eens een keer helemaal niets.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Of je nu vrij bent of niet, je bent positief gestemd met planeet Jupiter aan je zijde en je beschikt over meer dan voldoende energie en motivatie. Blijf wel je valkuil in de gaten houden en neem niet te veel hooi op je vork. Soms is het goed om activiteiten te spreiden en niet alles in één week te proppen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er kunnen issues in je leven spelen, die je maar moeilijk los kunt laten. Dit kan met je job, je relatie of je gezondheid te maken hebben. Toch helpt het niet er constant over te piekeren. Zoek een oplossing zover dat kan en lukt dat niet, praat er dan in ieder geval met iemand over. Dat geeft je weer ruimte.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Kun je deze week niet je verjaardag vieren zoals je wilt, dan frustreert je dat enorm. Het heeft een flink effect op je humeur. Ben gewoon creatief en verzin er iets op. Jij bent een kei in iets origineels bedenken, dus doe dat nu ook. De planeten beloven in ieder geval mooie en verrassende momenten, daar ligt het niet aan!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ben je aan het werk, dan kost het je geen enkele moeite je taken te vervullen. Planeet Mars verschaft je de nodige energie en planeet Pluto een fikse dosis zelfdiscipline. Zorg wel dat je jezelf ook af en toe wat rust gunt. Ga uiteten met je lief of een goede vriend(in) of duik in een mooi boek.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Op financieel vlak ziet het er deze week rooskleurig voor je uit, Weegschaal. Je kunt dus naar hartenlust shoppen of met vriendinnen op stap gaan. Je krijgt er nieuwe energie van en je beleeft er veel plezier aan. Ben je single, dan hangt er ook nog eens liefde in de lucht. Er ligt dus een mooie week in het verschiet.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je gezondheid heeft deze week helaas extra aandacht nodig, Schorpioen. Misschien ben je alleen snel moe en heb je veel slaap nodig, maar het kan ook zijn, dat je een griep of infectie oploopt. Schenk dus aandacht aan jezelf en hoe je je voelt. Dan kun je daarop inspelen en op tijd je grenzen aangeven.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week gaat z’n gangetje en eigenlijk vind je dat wel prima zo. Zeker wanneer je aan het werk bent. Besteed deze week ook tijd aan je hobby’s of spreek af met een goede vriend(in). Dat maakt de week net even plezieriger en wordt het minder saai en voorspellend. Of je gaat op date met je lief.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Heb je vakantie, dan ben je in gedachten toch met je job of studie bezig. Dat is op zich niet erg, zolang je lief of reisgenoten daar geen last van hebben. Kun je het echt niet loslaten, zorg dan voor afleiding. Ga sporten, doe een excursie of maak een lange wandeling. Wat jou maar helpt je hoofd leeg te maken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week belooft op meerdere fronten voorspoedig te verlopen, Waterman. Wat je plannen of taken ook zijn, planeet Jupiter zorgt voor wind in de rug en hier en daar een beetje geluk. Ook financieel zit het lekker mee, dus er staat je helemaal niets in de weg om er een heerlijke week van te maken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het kost je deze week geen moeite je job te doen of lastige gesprekken te voeren en dat zorgt voor successen op je werk. Ook voor je relatie is dit een prettige invloed, je kunt nu alles met je lief bespreken, ook netelige kwesties. Liggen er saaie klusjes op je te wachten, dan kun je die in no time afwerken.