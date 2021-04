Satirische Sara Leemans over hoe Vlamingen omgaan met hun voortuin: “Met de geraniums langs de oprit hebben we al werk genoeg”

Sara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Deze week: hoe gaan Vlamingen om met voortuintjes... of het gebrek daaraan?

De fermette-Vlaming

Op het nieuws hoorden Francis en Liliane dat een verharde voortuin ervoor kan zorgen dat regenwater niet kan worden afgevoerd. “Zou het daarom zijn dat er soms water in onze kelder staat?”, vraagt Francis zich af, hoewel hij er zeker van is dat hun huis niet in overstromingsgebied staat. Als ze even later horen dat kiezeltjes geen probleem zijn, omdat ze het water doorlaten, zijn ze beide opgelucht. Geen haar op hun hoofd dat eraan denkt terug te beginnen zaaien: “Stel u voor! Op onze leeftijd nog op uw knieën gaan zitten om onkruid uit te trekken! Mag ik mijne zaterdag nog hebben? Met de geraniums langs de oprit hebben we al werk genoeg!”

De Dansaert-Vlaming

Willem en Jozefien kunnen uren doorgaan over hoe weinig groen er in hun straat te zien is. “Al die auto’s, dat beton ... zo grauw!” Hun vrienden vragen zich af of ze doorhebben dat ze voor een drukke stad en dito straat hebben gekozen. Willem en Jozefien besloten dan maar een heuse moestuin te cultiveren in de garage. Ze nodigden de buren uit om gebruik te maken van de plukmuur. Op etentjes konden ze uitpakken met hun in de ‘Green Garage’ geteelde courgettes ... tot de stad hen een boete gaf voor onrechtmatig gebruik van de ruimte. De garage was ingedeeld als ‘autoruimte’ en die mocht niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Nu gebruiken Willem en Jozefien de garage voor de fietsen ... rebels.

De doorsnee-Vlaming

Steve was woedend toen de vraag van de gemeente kwam om zijn voortuin te ‘ontharden’. Want de extra parkeerplek voor de deur was de doorslaggevende factor in de aankoop van het huis. De reden hiervoor is volgens de gemeente de afvoer van regenwater, maar volgens Steve zit de klimaatlobby er toch voor iets tussen “Overal groen groen groen, da’s gemakkelijk gezegd, maar zij moeten het niet onderhouden, hè! En waar moet ik mij dan parkeren? Om de hoek? Sorry maar ik zie het niet zitten om elke dag 25 seconden extra te wandelen. Daarbij: ik hou mijnen bak graag in ’t oog!” Steve begon een petitie, alle buren tekenden in, buiten nieuwe buur Frederick van nr. 42. “Wat wilt ge, dieje heeft alleen nen bakfiets! En hij gebruikt zijn voortuin om patchoeli te kweken!”

