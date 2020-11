Satirische lockdownlessen van de Dansaert-Vlamingen: “Wa gaan z’ons nog afpakken? Vitaya?”

De pret van winterkam­pe­ren en de 5 mooiste plekken om je motorhome te parkeren deze herfstva­kan­tie

25 oktober Terug naar de natuur en even vertragen. Dat is wat er ons deze winter te doen staat. We zagen hoe onze vakantieplannen één voor één geschrapt werden door de pandemie. Tot er alleen nog kamperen overbleef. Maar in tegendeel tot wat je misschien wel denkt is kamperen écht niet alleen een activiteit voor tijdens de warmere maanden. Redactrice Valérie en haar gezin zijn alvast fan. We lijsten ook de 5 mooiste campings van het land op. Enkel nog aan jou om te kiezen.