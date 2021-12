Ruimteschip, biceps of een kroon? Dit waren de populairste emoji’s in 2021, en ze betekenen niet wat je denkt

Wanneer woorden tekortschieten, zijn er emoji’s. Nu 2022 steeds dichter bij komt, heeft Unicode de populairste emoji’s van 2021 voor ons op een rijtje gezet. Al betekenen die niet altijd wat je in eerste instantie zou verwachten (denk maar aan hoe passief-agressief een smiley of duim kan overkomen). Wij onthullen de meest geliefde emoticons en hun betekenis. Spoiler alert: de pandemie beïnvloedde ons minder dan je zou denken, toch niet wat emoji-gebruik betreft.

Volgens de website van Unicode, een non-profitorganisatie die de verschillende wereldtalen digitaliseert, zijn er - hou je vast! - 3.663 verschillende emoji’s. De top 100 is goed voor 82 procent van alle keren dat iemand op aarde een emoji verstuurde. Dat betekent dat we onze klassiekers appreciëren.

Toch blijft Apple nieuwe ideogrammen toevoegen. Vreemd is dat niet, want volgens Unicode worden emoticons gebruikt door 92 procent van de online populatie. Dat zijn een heleboel mensen om tevreden te houden.

Good vibes only

Maar welke emoticons vallen nu het meest in de smaak? Volgens data van Unicode is de ‘tranen van geluk’-emoji (😂) de meest gebruikte. Sterker nog, het lachende mannetje is goed voor vijf procent van alle emoticons die wereldwijd gebruikt worden. De enige die daarbij in de buurt komt is het klassieke, rode hartje (❤️), alle daaropvolgende emoji’s in de ranglijst kunnen qua populariteit niet tippen aan nummer één en twee.

Op de derde plaats komt het mannetje dat op de grond rolt van het lachen (🤣), gevolgd door de duim (👍), het intens wenende mannetje (😭), de high five (🙏), het mannetje dat een kus gooit (😘), het liefdevolle mannetje (🥰), de hartjesogen (😍) en de gewone smiley (😊). Ter vergelijking de top tien van 2019: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍, heel veel is er dus niet veranderd.

Wel opvallend: het smekende mannetje (🥺) is van de 97e naar de 14e plaats gestegen. Daarmee is het de emoji waarvan het gebruik het allermeest is toegenomen van alle emoji’s. Verder werden ook de ‘party popper’ (🎉) en het ‘face palm’-mannetje (🤦) heel wat vaker gebruikt.

Neem het niet letterlijk

Wat ook opvalt is dat heel wat van de populairste emoji’s op een figuurlijke manier gebruikt worden. In de categorie transport was het ruimteschip (🚀) onze favoriet, maar tenzij je astronaut bent zit je daar niet bepaald elke dag in. Doorheen de tijd heeft de emoji de betekenis gekregen van vooruitgang boeken of grote veranderingen maken.

Quote De vlinder staat voor groei, schoonheid, natuur en verande­ring.

Idem voor de biceps (💪), de populairste in de lijst van lichaamsdelen, die gebruikt wordt om kracht, succes, sporten of jezelf uitsloven uit te drukken, of zelfs het oprollen van je mouw op een vaccin te ontvangen. De vlinder (🦋) was de meestgebruikte van alle dieren en staat voor groei, schoonheid, natuur en verandering.

Dat corona een invloed had op onze levens hoeven we je niet te vertellen, en ja, dat valt te merken aan de emoticons die we gebruikten, maar niet zo sterk als je zou denken. De emoji met mondmasker (😷) steeg slechts van 186 naar 156 en die van het virus (🦠) haalde maar nét de top 100. Dit bewijst dat we de beeldende figuurtjes toch vooral gebruiken voor hun oorspronkelijke doel: het lekker luchtig houden.

