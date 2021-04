Relaxen in een bierspa en 6 andere originele tips om je weekend te vullen

1. RELAXEN IN DE BIERSPA

Voor een land dat wereldberoemd is om zijn bieren, is het verbazingwekkend dat we nog geen bierspa hadden. Daar brengen Louis Raes en Bart De Brabanter met hun luxueuze wellness Bath & Barley verandering in. Ze zagen het concept voor het eerst in Tsjechië. Voortaan kan je je ook in hartje Brussel in gerstenat weken, in grote eikenhouten kuipen als ­jacuzzi. Al zit je niet in bier, maar in water waarbij à la minute gist en gerst worden toegevoegd.