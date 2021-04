Reis rond België: 4 fijne citytrips in eigen land

Na een jaar corona weten we het ondertussen. Niemand heeft een glazen bol. Misschien gaat de horeca op 1 mei weer open, misschien ook niet. Wat wel vaststaat, is dat je leven on hold zetten serieus verveelt. Daarom vier fijne citytrips, met takeawayopties en shoptip. Wel even een afspraak maken dan.

1. GENT

Wakker worden in: Graaf

Deze kleurrijke B&B pakt uit met drie kamers, vrolijke colorblockcombinaties en Gents design. Zowat alles wat je hier spot, is van Gentse makelij én te koop. Je kiest voor de rozige Margriet, de ­frisgroene OIga of stoere grijsblauwe Emile. In de heldere keuken blijf je na je ontbijt veel te lang plakken.

Doen: Design Museum Gent

’s Lands grootste designmuseum schoolt je vakkundig bij over iconische klassiekers. In de expo Home Stories krijg je ­honderd jaar interieurgeschiedenis en twintig opvallende ­interieurs van onder meer Verner Panton en Andy Warhol ­geserveerd. Ze illustreren de grote doorbraken die onze manier van wonen bepaalden.

Tussendoortje: Mokabon

Al sinds 1937 een koffiehuis van vertrouwen en zowat de ­godfather van elke Gentse koffiebar. En hoewel je nu niet aan die authentieke toog kan plakken, is een takeawaycappuccino wel mogelijk. Even binnenwippen dus, de sfeer opsnuiven en daarna verder slenteren.

Shoppen: Onderbergen

Soms vind je alles in één straat. Een cosy interieurstek, one-of-a-kind handtassen en wondermooie hebbedingen. Of van ­Huiszwaluw over Paarl tot A.puur.a. Met op de hoek Moor&Moor, waar taart is.

Takeaway: Bicho Malo

Laat de zon in je hart, nu meer dan ooit. En dat gaat nog makkelijker met een Bicho Box van het Mexicaanse Bicho Malo. Met frozen margarita’s, guacamole, empanada’s, enchilada’s, taco’s en zelfs chocoladecake. Om instant warm van te krijgen.

2. OOSTENDE

Wakker worden: Le Bassin

Tussen het station en de Vistrap strekt Le Bassin zich uit. Van hieruit zie je boten aan- en afvaren. Tom Vanhaecke is NorthSeaChef en werkt dus vooral met noordzeevis. Nog meer goed nieuws: je kan een driegangendiner bijboeken, of relaxed gastronomisch genieten in je kamer met zicht op de Visserskaai.

Doen: James Ensorhuis

Uiteraard moet je op bezoek bij de meester. Ensor woonde vanaf 1917 tot aan zijn dood in de Vlaanderenstraat. Het aanpalende hoekgebouw vormt het gloednieuwe museum. Een heldere hightech plek.

Tussendoortje: Tearoom Georges

Stevige Noordzeewind? Tearoom Georges does the trick. Hier bestel je heerlijke, artisanale wafels on-the-go. De derde ­generatie staat aan het ijzer en de wafels worden nog altijd in huis gemaakt, volgens het originele, geheime recept.

Shoppen: Design Oostende

Shopaholics met een zwak voor ­design reppen zich naar de statige Koninginnelaan waar Design Oostende in een oude Fiatgarage huist en wekelijks met nieuwe vondsten uitpakt. Op de Oosteroever opende een nieuw filiaal met nog meer design.

Takeaway: Madam Kroket & Storm

Klein hongertje? Een artisanale garnaalkroket uit het vuistje? Madam Kroket rolt elke dag kroketten, goed voor zestien varianten. Wie uitgebreid wil genieten, bestelt een box bij Storm, op de Oosteroever. Verwacht maar inventief gegoochel met levendevèsche vis.

3. LUIK

Wakker worden in: Hotel Neuvice

Drie 18de-eeuwse gebouwen in het hart van de stad met een centrale binnenkoer. Netjes gerestaureerd en goed voor een collectie uitgepuurde kamers. In deze rare tijden organiseert Hotel Neuvice geregeld gastronomische nachten. Uitgebreid dineren op je kamer dus.

Doen: La Navette Fluviale

Deze pendelboot heeft zes stops en brengt je in geen tijd en voor geen geld naar de andere kant van de stad. Of van de ‘coeur historique’ naar de imposante Gare des ­Guillemins. Liever klimmen? Op naar de citadelhellingen, die zich boven de stad uitstrekken. Een uitgestrekt natuurdomein, goed voor zestig monumenten, vijf beschermde landschappen en talloze vergezichten.

Tussendoortje: Une Gaufrette Saperlipopette

Patisserie, bakkerij en atelier, verspreid over verscheidene adressen in dezelfde straat. Een aan- en aflopen dus van bakkersmeisjes met zware plateaus. Geen verbeteraar, additieven, pesticiden of chemische gist, wel natuurlijke zelfgekweekte zuurdesem. Nog een koffietje van Chez Mamy en het geluk is compleet.

Shoppen: Rue En Neuvice

Rue En Neuvice is een van de oudste voetgangersstraten van Luik en swingt nog altijd. Arqontanporin pakt bijvoorbeeld uit met kleurrijke plexiglazen kunstwerken in zowel mini- als reuzenformaat. Bij de buren van Restore houden ze van design en upcycling. Strak in het vel en bijzonder betaalbaar.

Takeaway: Mezze

Les Potikès de Grannie. Geef toe, alleen al voor die naam zou je hier takeaway ophalen. Verwacht salades en diverse ‘potikès’ gevuld met gezond lekkers. Of ga je voor mezze? Bij Les Cuistots vind je een fijne en budgetvriendelijke ­selectie, voor carnivoren en veggies. Om meteen in de zon te verorberen.

4. HASSELT

Wakker worden in Yup Hotel

Verrassend betaalbaar én eigentijds, het blijft een succescombinatie. En de automaat met slippers, deo, en Dead Sea Sheet Masker maakt het compleet. Op vrijdag en zaterdag staan er pizza’s op het menu die je handig meeneemt naar je coole cabin.

Doen: Japanse tuin & streetart

Welkom in de grootste Japanse tuin van Europa. Een zentuin met bloeiende kerselaars, hongerige kois en Japanse wafels met azuki of zoete bonenvulling. Of even op een ander continent verblijven. Wie NY-vibes zoekt, opteert voor de vrolijke Street Art-wandeling.

Tussendoortje: PEAS & Zuppa

‘Give peas a chance’ is de slogan van het vegan PEAS. Makkelijk, want zo’n cinnamonroll met kokos-pistachetopping smaakt naar meer. Hartige trek? Zuppa presenteert elke dag een tiental soepen met brood en garnituren.

Shoppen: La Bottega

Shoppen is belangrijk in ­Hasselt, dus hebben ze hun eigen shoptempel: La Bottega. Meerdere etages en gevuld met items die je toevallig allemaal net wil hebben. Neem je tijd, de keuze is hier ronduit imposant.

Takeaway: Pocomatto

Vlakbij het YUP Hotel vind je deze italiaan met een resem takeaway-opties. Van ‘spaghetti con ragu’ over ‘ravioli ricotta’ tot lasagne. Zelf af te bakken of ready-to-eat. Bijzonder lekker en handig!

