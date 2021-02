Regisseur Charlie Dewulf over films maken als therapeutisch proces en non-binair zijn: “Plots besefte ik, ik bén mijn hoofdpersonage”

Tom Waes tipt verborgen schatten voor een trip in eigen land, van Thaise tempels tot de grootste sigaar ter wereld

7 januari Een nieuw jaar gaat traditiegetrouw gepaard met nieuwe vakantieplannen. Exotische bestemmingen laten we nog even links liggen en we kiezen meer dan ooit voor een reisje in eigen land. Nood aan inspiratie? Niemand minder dan presentator Tom Waes helpt een handje. In zijn tv-programma ‘Reizen Waes’ en zijn gelijknamige boek gaat hij op zoek naar de bijzondere plekken in Vlaanderen. We krijgen alvast een voorsmaakje.