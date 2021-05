Redactrices Melanie en Anke gaan padellen met Sabine Appelmans en Elke Clijsters (+ jij kan ook een initiatieles winnen!)

Redactrice Anke: “‘Wie wil een initiatieles padel krijgen van Elke Clijsters en Sabine Appelmans?’ Op de redactie gaan alle ogen mijn richting uit. Sinds een paar maanden heb ik de microbe inderdaad stevig te pakken. ‘Eén match en je bent verkocht’, verkondig ik al enige tijd aan al wie het niet horen wil. Collega Melanie – ze speelt tennis – is eerder kritisch. Want wie wil er nu zo méégaan in een hype? Tennis is cooler, toch? En is het niet nogal een gedoe om zo’n veldje te boeken? Dat is het zeker. Maar het is het waard, beloof ik.”

“Zo gebeurt het dat we twee dagen later samen onder een heerlijk ochtendzonnetje het veld betreden. Elke Clijsters en Sabine Appelmans zijn er klaar voor: ‘Je beweegt als duo: kom per twee naar het net, of speel per twee achteraan. Schuif samen op, naar links of rechts, zo laat je geen gat vallen voor de tegenstander. Je gaat tijdens de rally aanvallen en verdedigen. Probeer te lobben (de bal in een hoge boog over je tegenstander heen spelen, red.) en benut die kans om naar het net te komen. Let op je basishouding. Je slag is korter dan bij tennis: je arm maakt een kleinere beweging. Je hand zit in hamergreep om je ­racket. Als de bal voorbij de witte lijn achteraan komt, kan je hem beter even laten botsen tegen de achterwand. Neem dan je tijd om hem ­welgemikt terug te slaan.’”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Spelplezier en focus, NINA-redactrices Melanie en Anke hebben de tijd van hun leven. © Kim Marivoet

“In een halfuurtje leggen Sabine en Elke enkele gouden spelregels uit en is collega Melanie er zo snel mee weg dat ze beslissen: ‘Kom, genoeg lesgegeven. We spelen een matchke.’ Melanie is al van de goedlachse soort, maar haar smile wijkt niet meer van haar gezicht: dit is het padeleffect. Instant crush. Iederéén vindt het leuk.”

Toegankelijk

“Padel is niet toevallig de snelst groeiende (racket)sport. De World Padel Tour wordt sinds kort zelfs exclusief uitgezonden op sportzender Play Sports Open. ‘Die matchen van de profspelers ogen natuurlijk spectaculair, maar padel is net erg toegankelijk’, zeggen Sabine en Elke na onze match.”

“Voor wie het niet zou weten, nog even dit: padel komt overgewaaid uit Spanje. Het combineert tennis met squash en je speelt het in een glazen kooi, per vier. De sport boomt: zeker sinds corona is iedereen aan het padellen. De clubs en velden schieten als paddenstoelen uit de grond. Zeven jaar geleden opende in België de eerste padelclub, maar het succes stagneerde. En toen kwam corona. Padel bleek de enige buitensport die je makkelijk met vier kon blijven beoefenen. Inmiddels zijn er dertig padelclubs en bieden honderdtwintig tennisclubs ook padel aan: één of twee tennisbanen worden opgeofferd om padelvelden aan te leggen. Dat leidt tot een instroom van nieuwe leden. Een padelclub is hot, als slimme investeerder kan je de bal onmogelijk misslaan.”

Quote In padel heb je veel meer dat teamaspect. En je kan maar beter in goede conditie zijn: het spel gaat snel. Sabine Appelmans, Ex-tennisspeelster en padel-instructrice

“Elke en Sabine verloren hun hart lang geleden aan tennis, maar vinden op het padelveld een nieuwe liefde. Ze plannen zelfs een Belgische ploeg op te richten, in de categorie plus 35, en deel te nemen aan de landencompetitie. Sabine begon er twee jaar geleden mee, lang vóór de hype: ‘Ik vind het fijner dan tennis. Ik leer nog altijd bij en speel telkens mét iemand. Tennis was vooral individueel: mijn eigen prestatie telde. In padel heb je veel meer dat teamaspect. Op een tennisveld loop je meer, maar ook op een padelveld kan je beter in goede conditie zijn: het spel gaat snel.’”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Anke Michiels. © Kim Marivoet

Van het glaske naar de muur

“Technisch is padel makkelijker dan tennis, al moet je een en ander wel gewoon worden: als de bal tegen de glazen wand botst, moet je hem op de juiste manier opvangen om hem te kunnen terugspelen, bijvoorbeeld. Elke: ‘Je hebt een aantal nieuwe bewegingen, maar je leert het veel sneller dan tennis. Waardoor het laagdrempeliger is en je meteen ‘het spelelement’ hebt. Ik vind het lesgeven heel fijn. Meestal is dat aan volwassenen, maar we zien steeds meer kinderen komen. Het is een uitgelezen gezinssport: ik gaf al les aan ouders met hun kinderen. Na een lesje of drie leer je het spel echt zién, en dat verhoogt het plezier.’”

Quote Hard slaan is zeker niet de truc. Maak gewoon zo weinig mogelijk fouten. Het is vooral veel tactiek, eerder dan veel kracht. Sabine Appelmans en Elke Clijsters, Ex-tennisspeelsters en padel-instructrices

“Padel is bovendien voor alle leeftijden. De ene keer speel je tegen een zestiger, de andere keer tegen een tiener. Sabine: ‘En ook gemengd gaat het prima. Het niveauverschil tussen mannen en vrouwen vlakt op recreatief niveau een beetje af.’ Daarin kan ik Sabine gelijk geven. Ik stond al een paar keer dapper mijn mannetje tegen mannen: ik werd niet van het glaske naar de muur gespeeld. Ik zie het me op een tennisveld niet presteren. Opvallend is wel dat mannen harder slaan. Maar dat is niet meteen beter. Elke en Sabine: ‘Hard slaan is zeker niet de truc. Maak gewoon zo weinig mogelijk fouten. De punten worden in 75 procent van de gevallen gewonnen door de fout van een ander, en niét omdat je zelf scoort. Veel mensen willen punten maken, maar net dan gebeuren de meeste fouten. Het is vooral veel tactiek, eerder dan veel kracht.’”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Elke Clijsters. © Kim Marivoet

Tweede jeugd

“En ook dit weet ik uit eigen ervaring: padel is een sportieve uitgaanscultuur. Je komt er oude bekenden tegen. Je speelt tegen vrienden en kennissen die je anders amper ziet. En nu ook de terrassen van de clubs weer open zijn, is er tijd voor een ­afterdrink: ‘padelitieven’ wordt volgens ons een nieuw werkwoord. Sabine knikt: ‘Ik heb al spelers horen zeggen: ‘Wij beleven onze tweede jeugd dankzij padel.’ (lacht) Omdat het zo ongelooflijk sociaal is. Zal de hype passeren? Dat denk ik niet. Het zal blijven. Mensen doen het té graag. Ik denk zelfs dat het nog zal groeien: er komen almaar clubs, toernooien en klassementen bij.’”

Quote Die populari­teit heeft ook nadelen. Het boeken van een veld vereist een ware overgave. Zelfs als lid is het complex om een veldje te boeken.

“Die populariteit heeft ook nadelen. Het boeken van een veld vereist een ware overgave: elke ochtend om klokslag halfnegen openen de reserveringen op de app Playtomic. Leden krijgen één dag voorrang op niet-leden. Maar zelfs als lid is het complex om een veldje te boeken. In twee minuten zijn alle velden van zeven uur ’s morgens tot halftwaalf ’s avonds volzet. Het zorgt evenwel voor dagelijkse euforie: een veld gescoord? Feest! Toegegeven: dat effect is vrij verslavend. Wat begint met één of twee matchen per week, gaat al snel naar vijf à zes. Een veld van een uur? Nee, wij willen anderhalf uur! Een dag geen match? Fomo (fear of missing out, red.) ten top! Mijn vriendinnen en ik noemen onszelf intussen al grappend de ‘padelfomonisten’. We hebben al in de sneeuw, de regen en de kou ­gespeeld: een felbegeerd veld annuleren is not done.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Sabine Appelmans. © Kim Marivoet

Blessures

“En ten slotte nog dit: sport is ­gezond, maar ook op een padelveld kan je blessures oplopen om (a)u tegen te zeggen. Vooral knieën, heupen, maar ook enkels die door snelle korte bewegingen uit de bocht gaan, zijn kwetsbaar. Sabine: ‘Verder zien we vaak overbelasting in de arm: aan schouder of pols. We merken dat mensen meteen beginnen te meppen. Het is beter om je armen en benen op te warmen en los te gooien voordat je begint.’”

“Na haar eerste kennismaking met padel is Melanie vol lof. Ze moet me gelijk geven: het ís leuk, ze wil nóg. Maar een oude knieblessure blijkt diezelfde dag spelbreker. ‘Helemaal opgezwollen, ik zal een paar weken moeten rusten’, lees ik die avond in haar bericht. Ze is dankbaar dat ze padel ontdekt heeft. Blij dat ze het meteen onder de (zere) knie had. Maar ze is ook gefrustreerd: ‘Je hebt de kat bij de melk gezet’, lacht ze. ‘Ik wéét nu wat ik mis ...’ En ik wéét: we hebben er een padelfomoniste bij.”

