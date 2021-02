"Reageer niet te heftig op wat mensen tegen je zeggen": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een prima weekje voor je, Ram. Je weet je dagen te vullen, zonder er al te veel moeite voor te moeten doen. Daardoor houd je tijd over voor jezelf, je gezin of je hobby’s. Financieel hoef je je nu minder zorgen te maken, ook dat lijkt nu op z’n pootjes terecht te komen. Heb dus vertrouwen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Niet alles verloopt deze week zoals je hoopt, Stier. Zeker op werkvlak mag je de nodige twists en onverwachte veranderingen verwachten, waar je niet bepaald happy van wordt. Laat je er niet te veel door van de wijs brengen, blijf je focussen op jouw taken, dat is het beste wat je in dit geval kunt doen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Planeet Saturnus zorgt ervoor dat je heel geconcentreerd kunt werken deze week, Tweelingen. Normaal gesproken ben je snel afgeleid en dat is nu veel minder het geval. Handig wanneer je een lastig project om handen hebt of moet studeren voor een toets of examen. Dit zal je nu prima afgaan. Zorg in het weekend wel voor wat vertier.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het kan thuis deze week een beetje chaotisch worden, Kreeft. Niets verloopt volgens plan! Zolang je er zelf geen al te groot probleem van maakt, kan het zelfs supergezellig en heel positief uitpakken. Planeet Uranus maakt je extra inventief, waardoor je steeds weer problemen op weet te lossen, of ze nu groot of klein zijn en dat is handig.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is aan te raden om deze week niet te roekeloos te zijn, Leeuw. Zeker niet als het om geld gaat. Ook al wil je iets ontzettend graag, kijk eerst of je je het kunt permitteren. Dan voorkom je onnodige problemen. Reageer niet te heftig op wat mensen tegen je zeggen. Niet alles is persoonlijk bedoeld, probeer te relativeren.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Planeet Uranus kan je nerveuze aard nog meer naar boven halen, Maagd. Daarom is het zaak om een goede uitlaatklep voor jezelf te hebben. Neem tijd voor jezelf, ga wandelen of sporten of praat over wat je bezighoudt. Op die manier heb je er minder last van en blijf je toch bezig. Reken daarnaast op toffe inzichten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is goed om duidelijke doelen te hebben voor deze week, Weegschaal. Planeet Saturnus helpt je om deze doelen met positief resultaat te bereiken, dus doe er je voordeel mee. Financieel ziet het er eveneens goed uit, zolang je geen gekke of onverwachte uitgaven doet. Al met al wordt dit dus een prima week.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Reken op de nodige uitdagingen deze week, Schorpioen. Planeten Saturnus en Uranus liggen dwars, waardoor je vaak moeite moet doen en niets vanzelf gaat. Bekijk wat de moeite waard is om je energie in te stoppen en laat de rest voor wat het is. Dat helpt je positief vooruit, zonder al te veel frustraties, weerstand en irritaties.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Financieel ziet het er deze week gelukkig een stuk rooskleuriger uit, Boogschutter. Dit kan met een meevaller te maken hebben of meer salaris. Wat de reden ook is, doe er je voordeel mee op de manier die jij wenst. Je job of studie brengt je nu veel voldoening, het kost je geen enkele moeite om er tijd aan te besteden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je zit in een lekkere flow deze week, Steenbok. Je zit prima in je vel en je beleeft plezier aan de uitdagingen op je werk. Daardoor is je humeur top. Het is een zeer geschikte week om veranderingen door te voeren, mocht je dat willen. Zowel zakelijk als privé. Dat gaat nu in no time, zonder problemen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De kans is groot dat je je deze week op je job of studie stort. Je bent zeer gedisciplineerd met planeet Saturnus aan je zijde en je geeft niet snel op. Ook niet wanneer het een beetje tegenzit. Hier bereik je prima resultaten mee. Blaas ook af en toe wat stoom af, door regelmatig tijd voor jezelf te nemen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt veel ideeën en inspiratie deze week, Vissen. Handig wanneer je tegen problemen oploopt en oplossingen zoekt. Ook werkt deze invloed in je voordeel wanneer je creatief of artistiek bezig bent, je kunt dan bijna niet stoppen. Verder kun je positief verrast worden, zeker als je deze week jarig bent. Een mooie week dus.