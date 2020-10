Quiz die Biden-stemmers van Trump-supporters onderscheidt op basis van koelkast gaat viraal

Alles netjes in bakjes of een zootje ongeregeld? Gisteren lanceerde de Amerikaanse krant The New York Times een quiz . Kan je zien wie voor Joe Biden en wie voor Donald Trump zal stemmen gebaseerd op hun koelkast? De quiz ging in een mum van tijd viraal, maar niet iedereen kan ermee lachen.

15 miljoen. Zoveel mensen gokten welke koelkast bij een Biden-supporter of een Trump-believer hoort. The New York Times vroeg zich af of het mogelijk is om iemands stemgedrag te bepalen door de inhoud van hun koelkast alleen. Dus ze riepen Amerikanen die zullen gaan stemmen op om foto’s in te sturen van hun ijskasten. Honderden mensen gaven gehoor. En net iets meer dan de helft van de antwoorden waren correct.

Rommelig vs netjes

“De scores suggereren dat in iemands koelkast kijken om achter zijn politieke voorkeur te komen, even zinloos is als een muntje opgooien”, schrijft de New York Times. Toch waren er een aantal koelkasten die de meesten wél juist hadden gegokt. Zo werden propvolle, onoverzichtelijke koelingen sneller aan Trump-stemmers gelinkt, terwijl iets ordelijke exemplaren automatisch aan Biden deden denken.

Spelletje

Veel mensen hebben zo hun vragen bij het hele opzet. The Times wordt beschuldigd van het stereotyperen van de politiek. Ze zouden de ‘meest omstreden verkiezingen in de geschiedenis van de mens’ in een spelletje veranderen, en dat een week voor de officiele verkiezingsdag, 3 november.

Lege koelkast

The Times reageert dat de opzet van de quiz leuk leek, maar eigenlijk bedoeld is om serieuzere zaken aan te kaarten. “De foto’s van de koelkasten geven potentieel weer hoe Amerikanen leven. Iedereen heeft wel gezien dat een paar koelkasten zo goed als leeg zijn", schrijven ze. “Het is moeilijk om zo te zeggen of iemand zijn ijskast fotografeerde juist voor het boodschappen doen, of dat het hier gaat over een huishouden dat écht te weinig middelen heeft. Daarom gingen we op onderzoek uit. 12% van de gefotografeerde koelkasten hoorden bij gezinnen die geen toegang hadden tot het nodige voedsel, tijdens de twee weken die vooraf gingen.”

Voedselzekerheid

Maar, zo klinkt het, de quiz presenteert voedsel(on)zekerheid als een zaak die losstaat van de politiek. “Terwijl Trump het probleem net erger maakte voor de middenklasse”, schrijft lifestyle magazine Refinery29. Eerder deze maand wees een rechter Trumps plan af om voedselstempels voor 700.000 Amerikanen te schrappen, in volle coronatijd. In Amerika maken zo’n stempels deel uit van een federaal programma om mensen met een laag- of geen inkomen toch van eten te voorzien. “Waar is de koelkast van het gezin dat in de rij van de voedselbedeling moest wachten om hun kinderen te kunnen voeden?” vraagt Twitter gebruiker Kim Brown zich af. Een andere gebruiker postte een beeld van een bijna lege koelkast, op een pot augurken en een flesje frisdrank na. “Het echte verhaal”, leest het onderschrift.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.