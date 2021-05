“Probeer te zorgen voor een goede balans”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Delen per e-mail

Ram 21-3 t/m 21-4

Je worstelt met emoties, gevoelens en gedachtes waar je niet echt raad mee weet. Kleine dingen en grotere dingen. Het is goed om hier aandacht aan te schenken. Schrijf het op, praat er met iemand over of zoek professionele hulp wanneer je er zelf niet uitkomt. Je maakt het jezelf onnodig zwaar wanneer je ermee rond blijft lopen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt wederom een hectische week, waarin je je niet snel zult vervelen. Was dat maar zo! Hoewel je er inmiddels aan gewend bent geraakt om hiermee te dealen, heeft het niet je voorkeur. Je bent niet veel thuis te vinden en dat is vooral voor jezelf niet prettig. Houd nog even vol, binnenkort wordt het anders.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Financieel is het deze week aan te raden om het rustig aan te doen, Tweelingen. Vermijd impulsaankopen, zorg dat je iets extra’s op de bank hebt staan voor onvoorziene kosten. Wat sociale contacten betreft, wordt dit een supertoffe week. Je hebt inspirerende gesprekken en onverwachte ontmoetingen. Ook weet je iets op te lossen waar je al een tijdje mee worstelt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je blijft een bezig bijtje. Je stort je met hart en ziel op je job of studie of je staat steeds weer klaar om voor iemand te zorgen. Gelukkig mag je vanwege planeten Mars en Jupiter rekenen op een fikse dosis energie, anders hield je dit niet vol. Toch is het goed om af en toe even af te remmen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt er deze week geen moeite mee om lekker thuis te zijn. Zeker wanneer het weer meezit, dan vertoef je graag in je tuin of op je balkon. Heb je zin om iets aan je interieur of aan je tuin te veranderen, doe dat gerust. Je hebt nu goed zicht op wat tof en mooi zou kunnen zijn.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt de neiging om weer eens te veel hooi op je vork te nemen, Maagd. Een dag heeft 24 uur en die probeer jij allemaal zo nuttig mogelijk te vullen. Dit houd je zo niet vol. Haal prioriteiten er tussenuit en laat de rest gewoon liggen voor later. Het zal je rust en nieuwe energie opleveren.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Zijn er nog steeds issues tussen jou en je partner, dan is het zaak om een goed gesprek niet langer uit te stellen. Daar maak je het jezelf alleen maar moeilijker door. Neem tijd voor elkaar en ben eerlijk. De kans dat zijn reactie meevalt, is groter dan je denkt. Doe jezelf dit plezier, ook al is het lastig.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt super veel plannen voor deze week, Schorpioen. Je hebt er zelfs zin in. Gelukkig krijg je steun van planeten Jupiter en Pluto, waardoor het waarschijnlijk allemaal gaat lukken. Dat is overigens geen geluk, je werkt er hard genoeg voor. Zorg wel dat je je grenzen bewaakt. Put jezelf niet onnodig uit, het moet wel leuk blijven.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Nog steeds ligt planeet Jupiter een beetje dwars, waardoor het je kan ontbreken aan energie en motivatie. Vooral lastig wanneer je van plan bent om meer te gaan sporten of gezonder te gaan eten. Dat gaat je nu niet gemakkelijk af. Het ligt er echt aan hoe graag je het wil, wellicht dat je het dan wel kan opbrengen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het leven lijkt je deze week weer wat meer toe te lachen, Steenbok. Na een pittige week, heb je nu de wind in de rug. Met planeet Jupiter aan je zijde, gaat je job of studie bijna vanzelf en krijg je de nodige medewerking. Ook een vervelend probleem wordt opgelost, wat voor een fikse opluchting zorgt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je job of studie eist deze week al je aandacht op, Waterman. Van de ene kant is dat positief, je krijgt veel gedaan en je boekt prima resultaten. Van de andere kant put het je uit, waardoor er weinig tijd over blijft voor toffe dingen. Daar ben je dan te moe voor. Probeer te zorgen voor een goede balans.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent deze week lekker actief, Vissen. Je hebt zin om te bewegen of te sporten en dat is zeker ook aan te raden. Het zorgt voor een fit en energiek gevoel en het maakt je vrolijk. Financieel zit het mee, je mag rekenen op een tof extraatje. Je ontvangt geld of een rekening valt minder duur uit dan gedacht.