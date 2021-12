“Probeer jezelf niet onnodig te pushen”: jouw horoscoop voor deze week

Wil jij ook eens ‘out of the box’ reizen? Ontdek 5 unieke locaties in eigen land

Een vrije dag op de planning? Dat vraagt om avontuur! Haal je stoute schoenen uit de kast en zet nog eens een stapje in het onbekende in ons land. Ga ‘glampen’, wandelen over een loopbrug van wel zestien meter hoog of ontdek wat de Troglodiet is. Met deze vijf ‘out of the box’ tips beleef je een (dag)trip die nét iets anders dan anders is.

7 november