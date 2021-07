Pornhub meets art: pornosite promoot erotische kunst en organiseert rondleidingen in musea

Pornhub, een van de grootste pornografische sites ter wereld, slaat een nieuwe richting in. De website wil mensen warm maken om musea te bezoeken. Echt waar, geen mop. Ook bij het nieuwe project blijft erotiek belangrijk, want het is vooral esthetisch naakt dat in de kijker gezet wordt. Of hoe kunst plots een stukje spannender en geiler geworden is.

Ga eens naar een museum, want een museum is niet saai. Dat is de belofte van Pornhub. De website lanceert een nieuw project ‘Classic Nudes’, waarmee het interactieve rondleidingen in bekende musea wereldwijd organiseert. Gaande van het Louvre en Musée d’Orsay in Frankrijk, tot The Metropolitan Museum of Art in de VS, The National Gallery in het Verenigd Koninkrijk, het Museo del Prado in Spanje en het Galleria degli Uffizi in Italië.

Schilderijen vol erotiek

Een bezoekje kan je op twee manieren doen. In real life, en dan krijg je een speciale map van Classic Nudes die je rondleidt langs erotische werken. Of via een virtuele tour op de website, met info die je toegefluisterd wordt door de Japanse pornoactrice Asa Akira. Ze werkte mee aan het project en geeft een woordje uitleg bij een aantal kunstwerken die uitgelicht worden door Pornhub.

“Over heel de wereld vind je een schat aan erotische kunst, met vrouwelijk naakt, orgiën en zoveel meer. En tot nu toe was dat allemaal niet te zien op Pornhub”, reageert Akira. “Deze kunst dateert van het pre-internettijdperk en kan je gewoon bewonderen via musea. En hoera, nu de coronamaatregelen eindelijk versoepeld worden, kunnen die musea eindelijk weer de deuren openen.”

Info met een knipoog

Er zijn een aantal bekende schilderwerken die de revue passeren. Het beroemdste is waarschijnlijk de Geboorte van Venus, van Sandro Botticelli. Daar heeft Akira het volgende over te zeggen: “In deze scène zie je, zoals je kan afleiden van de naam, de geboorte van de godin van de liefde. Net zoals jij en ik kwam ze poedelnaakt ter wereld. Maar Venus is toch een specialleke, want ze wordt uitgespuwd door een gigantische schelp. En als je dacht dat die schelp een symbool is voor een WAP (acroniem voor wet ass pussy, nvdr.), wel, dan heb je volledig gelijk.” (lacht)

Volledig scherm De Geboorte van Venus, van Sandro Botticelli. © rv

Een aantal andere bekende schilderijen die worden uitgelicht: Le déjeuner sur l’herbe van Édouard Manet, of Les Grandes Baigneuses van Paul Cézanne. Over dat laatste zegt Akira met een kwinkslag: “Als Pornhub al bestond in de tijd van Cézanne, zijn we er zeker van dat een van zijn meest voorkomende zoektermen ‘vrouwen aan het baden’ zou zijn. Dat was namelijk een terugkerend thema in zijn werken.”

Als het wat gewaagder en pikanter mag, kan je ook een aantal video’s bekijken. Pornhub heeft een aantal recreaties gemaakt om kunstwerken tot leven te brengen. Deze video’s bewaar je het best voor thuis, want er komen een heleboel expliciete intieme scènes aan te pas.

Volledig scherm Le déjeuner sur l’herbe van Édouard Manet. © rv

Volledig scherm Les Grandes Baigneuses van Paul Cézanne. © rv

