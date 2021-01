Permanent ‘out of office’ in een ‘glampvan’: 7 opvallende reistrends voor 2021

Voorlopig zit reizen er nog even niet in, maar dat betekent niet dat we niet van onze eerstvolgende trip mogen dromen. Reisjournaliste Jenny Southan doet in het gerenomeerde reismagazine Condé Nast Traveller haar verrassende voorspellingen voor 2021 uit de doeken. Van ‘schoolcations’ over ‘glampvans’ tot ‘sprint booking’.

Als oprichtster van travel-trend forecasting agency Globetrender bevindt reisjournaliste Jenny Southan zich in het kloppend hart van de reissector. Een sector die het het laatste jaar zwaar te verduren kreeg. Zo vreest de World Travel & Tourism Council dat de sector bij de jaarwissel 174 miljoen jobs minder zal tellen. Een sneu vooruitzicht, en net daarom is het volgens Southan belangrijk om optimistisch te blijven. Want hoeveel de pandemie ook van ons afpakte, ze creëerde ook nieuwe mogelijkheden. Dat bewijzen deze zeven reistrends.

1. Permanent ‘out of office’

Het verplichte telewerk opende menig werkgever de ogen voor de voordelen van (parttime) thuiswerk. Het zit er dus dik in dat we ook in de toekomst nog vanuit onze luie zetel zullen werken. Misschien leuk voor een dag, maar geef toe, het gaat snel vervelen. Daar speelt deze reistrend op in.

De term ‘workation’ zagen we afgelopen jaar al passeren, maar volgens Southan groeit werken op tropische vakantiebestemmingen in 2021 uit tot een dikke hit. Met ‘Long stay, work well’-pakketten zijn verschillende reisorganisatoren er al op voorbereid. Lokale overheden zien ook heil in de trend. Zo bieden landen als Bermuda en Barbados ‘digital nomad’-visa’s die wel een jaar geldig zijn.

2. Schoolcations

Als je op workation kan, waarom dan ook niet op ‘schoolcation’? Volgens Southans voorspellingen zal naast telewerk ook thuisonderwijs toenemen. Enkele fotogenieke gezinnetjes op Instagram geven het voorbeeld. Dit betekent niet dat je noodzakelijk zelf voor leraar hoeft te spelen. Zo stellen verschillende resorts zoals Puente Romano in Marbella een team van Internationale leraren ter beschikking van hun bezoekers.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post

3. Op een onbewoond eiland

Niet iedereen kan het zich permitteren om net als Kim Kardashian een heel eiland af te huren voor een verjaardagsfeestje, maar het blijkt toch niet zo uitzonderlijk als het klinkt. Want als je het geld hebt, is een tropisch privé-eiland boeken kinderspel. De Sechellen of de Malediven zijn twee eilandengroepen waar je je eigen hoopje land omringd door een helder blauwe oceaan kan reserveren. Voor een weekje met twintig vrienden op Felicité Island in de Sechellen tel je volgens reisagentschap Turquoise wel al snel 328.120 euro neer.

4. Vluchten naar nergens

Sommige mensen missen letterlijk alles aan reizen, ook de urenlange vluchten. Nu tijdens de pandemie heel wat vliegtuigen genoodzaakt aan de grond blijven, zag de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas er wel brood in om pleziervluchtjes, ook bekend als ‘vluchten naar nergens’, te verkopen. Het vliegtuig vertrekt in Sidney om op lage hoogte langs Australiës bekendste bezienswaardigheden te vliegen. Zeven uur later landt het weer op dezelfde plek. Een succesformule, of toch als we naar de verkoop kijken. Ondanks het stevige prijskaartje van 480 tot 2.3000 euro zijn alle plekjes in geen tijd uitverkocht.

5. De ‘glampvan’ of de opgesmukte mobilhome

Reisrestricties maken vakanties in eigen land vaak de enige optie. De kortere afstanden maken reizen met de trein of het vliegtuig overbodig. Daarbij voelt rondtrekken met je eigen voertuig ook veel veiliger aan. En niet alleen veiliger, maar ook vrijer. Want jij zit aan het stuur, jij bepaalt de route. Volgens Globetrenders Future of Luxury Travel Forecast: 2020-2025 staan de komende vijf jaar in elk geval helemaal in het teken van de ‘glampvan’, een chique versie van de oldskool mobilhome.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post

6. ‘Travel for (the) good’

Noem één aspect waar Covid-19 geen invloed op had? Juist, het lijstje is kort. Zo werd ook de Afrikaanse savanne zwaar getroffen. Niet omdat alle leeuwen besmet raakten, wel omdat het bezoekersaantal van de safari’s enorm slonk. Dat klinkt misschien niet zo erg – meer rust voor de beestjes – maar is het wel. De inkomsten van de safari’s betalen immers de lonen van de rangers die het gebied tegen stropers bewaken. Als oplossing lanceren verschillende reisbedrijven als Pelorus en Yonder speciale stichtingen en reisformules die de dieren en hun habitat moeten beschermen. Met je reis doe je dus niet alleen iets voor jezelf, maar ook voor de lokale community en de dieren. In andere woorden: ‘travel for good’.

7. Sprint bookings

Plannen is tegenwoordig op alle vlakken moeilijk, zeker als het om reizen gaat. Heel wat reisbureaus versoepelden intussen al hun boekingsbeleid. Daarbij wordt reizen opnieuw iets spontaans. Een reis boeken en drie dagen later vertrekken wordt zo volgens Southan misschien wel eens het nieuwe normaal. Iets om naar uit te kijken.