Paasvakantie in eigen land: 9 must-do’s in de Kempen

In de Kempen ben je altijd in je element. Geïnspireerd door de vier natuurelementen (water, lucht, aarde en vuur) tippen we elke week 9 toffe activiteiten die je niet mag missen. Deze week: alles wat met vuur te maken heeft! Van koken boven open vuur, vurige vertellers en de beste plek om te genieten van een brandende zonsondergang tot de leukste logeerplekken mét vuurkorf.

Bewonder de zonsondergang vanuit een hangmat in Balen

Even luieren en relaxen in een hangmat… Dat staat garant voor het ultieme vakantiegevoel! Verspreid langs wandelknooppunten doorheen Balen vind je maar liefst 10 hangmatrustpunten. Breng zelf een hangmat mee of leen er eentje in de buurt. Hier kan je niet alleen genieten van een beetje rust, je ligt er ook op de eerste rij om de zon te zien onder gaan. Zie jij ze, zachtjes wiegend in je hangmat, al brandend in de horizon verdwijnen? Eens de zon haar ogen gesloten heeft, kan je op zoek gaan naar de sterren aan de open hemel.

Duik in de geschiedenis van artillerie in Brasschaat

Heb je altijd al eens een kanon of een tank van dichtbij willen zien? Rep je dan naar Brasschaat. Waar vroeger helikopterpiloten werden opgeleid, huist tegenwoordig een museum dat deel uitmaakt van het War Heritage Institute. Hier kun je een indrukwekkende collectie artilleriestukken bewonderen: kanonnen, houwitsers, mortieren … Je ziet er ook gevechtsvoertuigen en tanks die werden gebruikt tijdens de Koude Oorlog.

Volledig scherm War Heritage Institute in Brasschaat © Kempen

Geniet van een prachtig panorama in Heist-op-den-Berg

Midden in het Heistse Bergbos staat een water- en uitkijktoren. Wie de 138 trappen beklimt, kan genieten van een prachtig panorama. Geen zin in brandende kuiten? Geen nood, je kan ook met de lift naar omhoog. Op een hoogte van 71,60 meter boven de zeespiegel geef je je ogen de kost. Elk jaar kan je ook één keer de zonsopgang en twee keer de zonsondergang aanschouwen vanaf deze toren. Dat zijn vaak populaire momenten, dus reserveer op tijd je plekje.

Dineer bij Zouterover, hotspot in Wortel-Kolonie

Wortel-Kolonie, een natuurgebied in de Hoogstraatse deelgemeente Wortel, ademt geschiedenis: ooit een kolonie voor landlopers, nu waardevol Unesco-werelderfgoed. Hier namen twee chefs, gepassioneerd door vuur, hun intrek. Restaurant Zouterover is letterlijk en figuurlijk een ‘hotspot’ waar het vuur hoog oplaait en de kolen altijd gloeien. Dit is geen plek waar je zomaar kan binnenstappen voor een hapje van de menukaart, wel een belevingsrestaurant waar je geniet van pure gerechten. Ze organiseren ook tal van workshops waar je de pitmaster in jezelf kan aanwakkeren en mee kan koken op open vuur.

Volledig scherm Zouterover in Wortel-Kolonie © Kempen

Slaap op een glamping in Kasterlee

Glamping is populairder dan ooit, en dat is in de Kempen niet anders. Bij Ark van Noë in Kasterlee slaap je in alle rust én alle comfort. Smul van een gezellige barbecue aan het water, luister een avond onder de sterrenhemel op met gitaarmuziek bij het kampvuur of laat alle stress van je afglijden in de houtgestookte hottub. De houtgestookte saunakachel brengt je dan weer in enkele tellen naar Finland. De rode gloed van het knisperende haardvuur hult je zenmoment in een magische sfeer.

Smul van kruidig gebak in Lier

Lier is een must-visit voor lekkerbekken. De stad is niet alleen de bakermat van Pallieter en de Zimmertoren, ze heeft ook haar eigen stadsgebak. Ruim 300 jaar geleden werd in een hete Lierse bakkersoven het Liers vlaaike geboren. Het recept van dit kleine gebakje werd lange tijd angstvallig geheimgehouden, maar intussen weten we dat de smaak ‘m zit in de combinatie van vier kruiden (kaneel, koriander, nootmuskaat en kruidnagel) met kandijsiroop.

Logeer in het feeërieke Oud-Turnhout

Leven (en slapen) als God in Frankrijk? Dat kan in Oud-Turnhout. Hier vind je heel wat übergezellige vakantiewoningen. Zo is ‘De Huismus’ een knus nest met een rustgevend uitzicht. Bij het krieken van de dag of ’s avonds in de schemering spot je er reeën. Nog zo’n pareltje is ‘Boskot’, mooi afgezonderd in het hart van natuurreservaat Landschap De Liereman. Zo’n paradijselijk huisje, da’s op en top genieten van vakantie, samen met je familie of vrienden. Steek de BBQ aan of gooi wat hout in de vuurkorf en maak er samen een heerlijke avond van! Wie houdt de lookbroodjes in de gaten?

Doe de Whiskywandeling (mét proevertjes) in Turnhout

Of je nu fan bent van whisky of niet, tijdens de Whiskywandeling ontdek je het roemrijke verleden van Turnhout. Onderweg stop je op zes verschillende locaties die belangrijk waren tijdens de Slag van Turnhout in 1789. Terwijl je naar het verhaal luistert, geniet je van een proevertje. Brand je ook al van verlangen om deze route te ontdekken?

Volledig scherm Whiskywandeling in Turnhout © Kempen

Bezoek de Abdij van Tongerlo in … Westerlo

De abdijgidsen van Tongerlo zijn vurige vertellers. Ze verwelkomen je elke zondag van april tot september om je een rondleiding te geven op het binnenplein van de abdij van Tongerlo. Vol passie ontvangen ze je ontzettend warm. Spring na afloop ook even binnen in de Abdijboekhandel De Oude Linden: onder het fraaie gebinte van de graanzolder vind je er naast boeken ook kaarsen en zelfgebakken hostiebrood voor de eucharistie.

