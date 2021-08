Overal openen pluktuinen waar je je eigen verse bloemen kan plukken: 6 adressen die je moet kennen

Zeg het met bloemen. Of wat dacht je van een zelf samengesteld boeket? Pluktuinen worden steeds populairder en de Vlaming valt voor de geur van verse ruikers, ploeteren in de aarde en een plek om tot rust te komen. Wij tippen 6 mooie plukvelden in Vlaanderen.

Niets gaat boven een boeket versgeplukte bloemen. Gelukkig zijn er in Vlaanderen talloze velden waar je bloemen in alle geuren en kleuren kan plukken. Een strak boeket mag je niet verwachten, want veldbloemen zijn vaak iets wilder dan snijbloemen. Maar niet getreurd, want er zijn heel wat voordelen verbonden aan zelf bloemen plukken. Zo zou het ontspannend en therapeutisch werken, plus: het is een van de meest eerlijke en duurzame manieren om van bloemen te genieten.

Hoe werkt zo’n pluktuin?

Vooraleer je holderdebolder een plukweide gaat bezoeken, is het belangrijk om op voorhand even op te zoeken of je nog benodigdheden moet meenemen. Zo verwachten ze bij de meeste plukweides dat je zelf een emmer, water en een snoeischaar meeneemt.

Daarna kan je aan de slag: pluk zelf enkele bloemen die je leuk vindt. Gebruik hiervoor je snoeischaar of mesje. Meestal moet je per stengel of boeket betalen. De prijzen vind je vaak terug op de websites van de pluktuinen of ze staan geafficheerd op de locatie zelf.

Kan je ter plaatse nog hulp gebruiken, dan staan de medewerkers van de pluktuinen jou te woord. Zo weten zij precies welke bloemen eetbaar zijn, hoe je ze moet verzorgen en welke bij elkaar passen.

Begint het te kriebelen? Deze zes plukvelden zijn de moeite om een bezoekje te brengen.

1. Fleurakker in Jette

Sinds deze zomer kan je terecht bij de prachtige bloemenakker van Annemie Knaepen in Jette. Het project kreeg de naam Fleurakker en viert de natuur en al haar schoonheid. Het veld ligt in de Schapenweg in Jette en loopt langs het Laerbeekbos en UZ Jette. Een ideale stop dus na een wandeling of fietstocht in het bos. Van plan om een geliefde in het nabijgelegen ziekenhuis te bezoeken? Dan komt zo’n versgeplukt boeket natuurlijk enorm van pas.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Bens Bloemplukweide in Aartselaar en Hoogstraten

Van maart tot november kan je bij Bens Bloemenplukweide elke dag bloemen plukken. En dat van zonsopgang tot zonsondergang. De weide in Aartselaar bevindt zich in de Kleistraat, op fietsafstand van hartje Antwerpen. Je vindt er niet alleen verse bloemen, maar ook klein fruit, zoals aardbeien, frambozen, rode bessen en nog meer lekkers. In Hoogstraten kan je de weide bezoeken in de Thijsakkerstraat nummer 26. Het veld ligt vlakbij het centrum in een zeer rustige woonwijk.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Rijk Bos Bloemen in Zottegem

Bij Marieke kan je in Zottegem bloemen plukken op een biologische bloemenboerderij, die werkt volgens de principes van gemeenschapslandbouw. Je kan er je eigen bos seizoensbloemen plukken of genieten van een boeket-abonnement. De naam van haar plukweide is doordacht, aangezien Rijk Bos Bloemen een knipoog is naar het adres: Rijkbos 46. Makkelijk te onthouden, dus.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. ’t Plukgeluk in Heverlee

Bij ’t Plukgeluk kan je wekelijks je eigen boeket biobloemen bij elkaar plukken. Je komt plukken wanneer je wilt, want ze hebben geen openingsuren. Al raden ze aan om langs te komen in de koelte van de ochtend of de avond. De weide vind je in de Abdijstraat in Heverlee, vlakbij het centrum van Leuven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Ferm in Zemst

In de Vennestraat in Zemst kweken ze bij Ferm ‘blije bloemen’. Dit zijn bloemen die op een duurzame manier worden geteeld en onbespoten zijn. Zo behouden ze hun wilde en natuurlijke schoonheid. Je kan er ook groenten en kruiden vinden. Wie graag meer wil weten over eetbare bloemen en kruiden, kan een workshop bij Ferm volgen. Wees er snel bij, want de plekjes zijn gegeerd.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. De Zoenebloem, Dilsen-Stokkem

De Zoenebloem is de pluktuin van Tine in de Maasvallei op de velden van domein Ommersteyn in Limburg. Als kind bracht Tine uren door in de achtertuin en kon ze zich helemaal verliezen in het samenstellen van een eenvoudig grasboeket. Die ervaring wil ze ook doorgeven aan haar bezoekers. Je vindt De Zoenebloem terug in de Schiervellaan nummer 3 in Dilsen-Stokkem.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: