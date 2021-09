OPROEP. NINA zoekt jonge mensen die gaan overwinteren in het buitenland

Met het aanbreken van september laten we de (weinige) zomerdagen die we kregen achter ons. Dat betekent: bye bye bikini, hallo hoodie. Tenzij je van plan bent de Belgische winter over te slaan om naar een zonniger oord te trekken, natuurlijk. Ben jij zo iemand? Dan geven we je absoluut geen ongelijk, en we willen er heel graag over horen.