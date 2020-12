OPROEP. Hoe ga jij kerst coronaproof vieren?

Buiten ons knuffelcontact vieren we kerst dit jaar in onze eigen bubbel. Maar dat hoeft geen domper op de feestvreugde te zijn! Wie origineel uit de hoek komt, kan er immers nog een geweldige avond van maken. Spreken jullie allemaal dezelfde dresscode af? Gaan jullie cadeautjes verstoppen in het bos om ze dan samen met het gezin te zoeken? Of presenteren jullie via Skype fotoslides van het afgelopen jaar? Wij zijn op zoek naar jullie meest creatieve ideeën! Ben je van plan om kerst op zo’n originele manier te vieren? Stuur dan zeker jullie tip(s), gegevens en een foto van jullie activiteit door naar nele.annemans@dpgmedia.be en wie weet schitteren jullie binnenkort in de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws!