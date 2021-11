Op welk schilderij of beeldhouwwerk lijkt jouw huisdier? Je kan het vanaf vandaag ontdekken met Google

Verander jezelf in Van Gogh of Frida Kahlo met deze grappige selfiefil­ter

Filters, je kan er wat mee. Puistjes en plekjes doen verdwijnen, een vintage look aan je foto toevoegen, of jezelf transformeren in een bekend kunstwerk bijvoorbeeld. Je selfies zijn ongetwijfeld al meesterwerken zónder de nieuwe filter van Google Arts and Culture, maar hoe zouden we eruitzien als Vincent Van Gogh of als Meisje met de Parel van Vermeer? Onze redactie testte het uit.

16 oktober