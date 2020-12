Op wandel in de kerstvakantie: onze reisexpert tipt de leukste korte wandelroutes met een snuifje geschiedenis

Showbizz COLUMN. Staf vertrekt: “Bij vertrek weten we nog niet dat ik enkele uren later plat op mijn buik zal liggen, vloekend in het midden van de weg”

18 december Staf Coppens (39) is enkele maanden geleden met vrouw Monique (47) en kinderen Beau (12) en Nora (11) naar Zweden verhuisd om er een camping te beginnen. Hoe het hen ginder vergaat, kunnen wij achterblijvers volgen in zijn column, en volgend jaar in het programma ‘Camping Cöppens’ op VTM. Deze week gaat het gezin op weekenduitstap in de sneeuw: “Al strooit mijn verdomde ego eerst zand in de wielen”, zegt Staf.