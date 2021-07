Op vakantie met een stel onbekenden? Kathleen maakte al 20 groepsreizen en deelt haar tips en tricks. “Ik boek altijd zelf de vluchten”

Kathleen is een krak in reizen. Behalve Antartica zag ze elk continent, en alle zeven wereldwonderen. En ze ging al op zo’n twintig groepsreizen. De wereld verkennen met een stel onbekenden: ze weet als geen ander wat daar the good, the bad and the ugly van is. “Perfect als je een gevaarlijk land wil bezoeken, geen aanrader als je weinig geduld hebt.” In deze eerste aflevering van NINA’s zomerreeks ‘De Vakantiekrak’ deelt Kathleen alle tips en tricks en aan- en afraders voor wie op groepsreis wil. “Sommige bestemmingen doe je dankzij een groepsreis een pak goedkoper.”