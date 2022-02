“Op sociaal vlak staan je heel wat moeilijkheden te wachten”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Tussen jou en je lief kunnen gesprekken intens zijn, Ram. Zeker wanneer er issues spelen of het al een tijdje niet zo lekker loopt. Ben niet bang om eerlijk te zijn, gooi nu alles op tafel, dan krijg je de kans om het echt op te lossen allemaal. Kortom, emotioneel kan dit een pittig, maar wel helend weekje worden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er worden je deze week een aantal dingen volledig duidelijk, Stier. Dit kan met je job, een relatie, vriendschap of een andere situatie te maken hebben. Iets wordt volledig helder en je zorgt er zelf ook voor dat je de onderste steen bovenhaalt. Hierdoor weet je precies wat je te doen staat of waar je aan toe bent.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ben je deze week veel thuis, dan heb je daar geen moeite mee. Je vindt het nu heerlijk om je interieur op te pimpen of het extra gezellig te maken. Heb je een relatie, dan zie je een romantisch avondje wel zitten en daar doe je ook je best voor. Verder gebeurt er niet zoveel en dat is oké.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Spelen er issues, dan is dit de beste week om dat aan te kaarten, Kreeft. Of er nu iets essentieels in je relatie speelt, binnen een vriendschap of op je werk, kaart het aan. Met planeet Pluto aan je zijde heb je de moed om de confrontatie aan te gaan en voor jezelf op te komen. Maak daar gebruik van.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Reken op een vrij relaxed weekje, waarin je gelukkig ook niet te veel van jezelf moet. Dat stelt je in staat te leven bij de dag en ieder moment te beslissen wat je wel en niet wilt doen. Ben je moe, doe het dan rustig aan en heb je juist behoefte aan actie, zorg daar dan lekker voor.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Sta je voor pittige gesprekken of lastige kwesties, dan weet je die prima te tackelen, Maagd. Planeet Pluto helpt je krachtig en assertief te zijn. Je bent in staat je gestelde doelen te behalen. Weet wel wanneer je op moet houden, je kunt namelijk de neiging hebben om maar door te blijven gaan en vast te blijven houden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Op sociaal vlak staan je deze week helaas wat moeilijkheden te wachten, Weegschaal. Zo kun je in heftige discussies belanden of leer je iemand werkelijk kennen die niet lijkt te zijn zoals je had gehoopt. Laat het allemaal even bezinken voordat je conclusies trekt of de confrontatie aangaat. Wacht tot je iets minder emotioneel geladen bent.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt behoefte aan afleiding deze week, Schorpioen. Het liefst stort je je op een nieuwe uitdaging of zet je je tanden in een spannend project. Zie je als single iemand zitten, dan schroom je niet om dat je laten blijken. Dat is prima, let alleen op dat je niet te direct bent, dat kan namelijk afschrikken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt prima voor je, Boogschutter. Je hebt plezier in je job of studie en je hebt met weinig weerstand of problemen te maken. De kans is zelfs groot dat je je gaat vervelen, juist omdat er niet veel gebeurt. Loop niemand in de weg en word actief. Pak de fiets of kom op andere wijze fysiek in actie.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt met planeten Mars, Venus en Pluto in je teken de nodige onrust ervaren deze week, Steenbok. Daar houd je absoluut niet van, je hebt veel liever de controle en juist dat is nu niet het geval. Toch brengt deze invloed ook toffe ontwikkelingen met zich mee, probeer je daarop te focussen en erop te vertrouwen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De sfeer tussen jou en je lief kan gespannen zijn, zelfs op Valentijnsdag. Negeer het niet, probeer het juist bespreekbaar te maken, dan valt het in ieder geval op te lossen. Je job kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen deze week. Gelukkig weet je onder invloed van planeet Mercurius snel te schakelen en oplossingen te vinden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je zit deze week in een positieve flow, Vissen. Zeker wanneer je jarig bent en familie en vrienden over de vloer krijgt. Spelen er issues op je werk of op school, dan duurt dat niet lang. Je weet er creatief mee te dealen en een aantal dingen waaien vanzelf over, dus maak je er niet te veel zorgen over.