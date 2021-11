“Op financieel vlak ziet het er positief uit komende dagen”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt vrij rustig voor je en toch voelt het niet relaxt, Ram. Het is eerder een stilte voor de storm gevoel en dat maakt je soms onrustig. Het is goed om fysiek bezig te zijn of afleiding te zoeken in activiteiten die jou helpen ontspannen. Daar heb je in ieder geval de tijd voor.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral de communicatie verloopt deze week stroef, Stier. Of je nu thuis gesprekken hebt of op je werk, het loopt snel uit op discussies of misverstanden. Zeker wanneer er emoties bij gemoeid zijn, kun je fel uit de hoek komen, wat eveneens niet goed ontvangen wordt. Denk goed na wat je wilt delen en wat niet.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Dit wordt over het algemeen een prettige week voor je, Tweelingen. De grootste druk is van je job of studie af en dat stelt je in staat je eigen tempo te volgen. Doe dat dan ook. Jaag jezelf niet op en las regelmatig een pauzemoment in, dan blijft het ook fijn. Het weekend kan een positieve verrassing bevatten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral met collega’s, vrienden of buren heb je toffe gesprekken, Kreeft. Het is gelukkig niet altijd zwaar en beladen, humor speelt eveneens een grote rol. Probeer issues te relativeren. Soms maak je zelf ergens een drama van, wat niet per sé hoeft. Dat heb je zelf in de hand. Ben je single, dan is (online) daten een goed idee.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Tussen jou en je lief kan het flink botsen deze week, zeker wanneer jullie veel op elkaars lip zitten. Je hebt behoefte aan tijd en ruimte voor jezelf en dat lukt helaas niet altijd. Probeer een oplossing te vinden, door bijvoorbeeld af en toe een wandelingetje te maken of je terug te trekken in je slaapkamer of kantoor.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je mag deze week rekenen op toffe gesprekken en ontmoetingen, Maagd. Het blijft allemaal wel een tikkeltje oppervlakkig, verwacht geen diepgaande gesprekken of inzichten, daar is het de week niet voor. Sta je voor een toets of examen, dan heb je veel aan planeet Mercurius. Deze planeetinvloed helpt je te focussen en je pikt lesstof snel op.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Neem deze week iets meer tijd voor jezelf, Weegschaal. Je hebt de neiging om maar door te gaan, ook wanneer dat niet hoeft. Nestel je op de bank en kijk een mooie film of lees een spannend boek. Spreek af met een goede vriend(in) of ga wandelen in de natuur. Daar laad je in no time door op.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt deze week zeer direct zijn in je uitspraken, Schorpioen. Met zowel planeet Mercurius als Mars in je teken, neem je geen blad voor de mond. Dit kan positief uitwerken op je werk of op school. Zeker wanneer je een vergadering of presentatie hebt of iets duidelijk probeert te maken. De kans dat je verkeerd begrepen wordt, is klein.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Ben je deze week jarig, dan verloopt het allemaal vrij rustig, Boogschutter. Wellicht is dat je eigen keus en dan is dat natuurlijk prima. Verwacht je iets verrassends of spetterends, dan kan het helaas een teleurstelling zijn. Heel veel mensen om je heen zijn momenteel met andere dingen bezig, vat het in ieder geval niet persoonlijk op.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Op financieel vlak ziet het er positief uit komende dagen, Steenbok. Misschien ontvang je een extraatje of heb je iets extra’s te besteden. Geniet er in ieder geval van. Puur voor jezelf of samen met je lief of een goede vriend(in). Voor de liefde is het eveneens een heerlijke week, zeker wanneer je een relatie hebt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week verloopt niet volledig volgens plan, Waterman. Dat kan de nodige irritaties en frustraties opleveren. Probeer erover te praten met betrokkenen of stel je iets flexibeler op, dat kan namelijk een zeer groot verschil maken. Praat daarnaast iets meer met je lief, vooral over wat je gevoelsmatig bezighoudt. Dit lucht op en kan ook tot nieuwe inzichten leiden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het is heel belangrijk dat je de humor van dingen in blijft zien, Vissen. Maak het niet te zwaar allemaal en ga niet te veel mee in de drama’s om je heen. Neem daarbij afstand wanneer je er behoefte aan hebt. Planeet Mercurius helpt je daar deze week gelukkig bij, dus doe daar je voordeel mee.