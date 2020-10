Oost West Portugal Best! Hayat en haar gezin baten een b&b uit in Portugal: “Financieel een stap achteruit, maar het is de juiste keuze”

Een huis, een job en twee kinderen. Hayat Ait Chaoura en haar man Patrick hadden het mooi voor elkaar in België. Maar de tijd was rijp voor een carrièreswitch, en ondernemen zit hen in het bloed. Ze namen het heft zelf in handen en stampten een B&B uit de grond, aan de westkust in Portugal.

Verhuizen naar het buitenland met een specifiek plan. Wanneer ontstond het idee?

“Ik droomde er als kind niet van om verpleegster te worden later, of winkeljuffrouw. Een prachtig hotel runnen onder de zon, dat is wat ik wilde. Ik heb ook altijd een zwakke plek gehad voor mooie, unieke logeerplaatsen. Maar de kiem om een eigen zaak te starten in de toeristische sector ontstond een vijftiental jaar geleden. Een periode waarin ik niet zo gelukkig meer was in mijn toenmalige job. Ik wilde actie ondernemen, iets maken van mijn leven. Bij wijze van prospectie reisden we met onze twee kleine kinderen drie maanden lang door Brazilië. Een onvergetelijke ervaring, maar de realiteit leerde ons dat het niet evident zou zijn daar iets uit de grond te stampen. Want ons budget was beperkt. Kort nadien veranderde ik van job, genoot ik van een fijn team collega’s en vond ik werken geen lastige klus meer. Maar intussen bleven we reizen, in de hoop de plek te vinden waar we ons konden nestelen en onze grootste wens konden vormgeven.”

Een meeuw op één van de kliffen van Foz do Arelho.

Wat was het beslissende duwtje in de rug?

“Laat ons zeggen dat enkele tegenslagen ons in de juiste richting hebben geduwd. Onze verbouwplannen in Gent waren bij nader inzien niet bijzonder realistisch en kregen veel tegenwind van de dienst stedenbouw. We konden maar beter op zoek gaan naar een andere, ruimere woning. Daarnaast bleek de langbeloofde promotie op mijn werk niet door te gaan. Maar vooral het onverwachte overlijden van een dierbare vriendin, ten gevolge van kanker, was de spreekwoordelijke druppel. Dan besef je dat wachten op dat ene, perfecte moment geen enkele zin heeft.”

Quote Een rijk sociaal leven kennen we hier niet. Het meest intense contact hebben we met onze fijne gasten. Verder zijn we heel erg op onszelf aangewezen Hayat

Waarom kozen jullie specifiek voor deze streek?

“Onze huwelijksreis was een roadtrip door de Alentejo en Centraal-Portugal, waar we logeerden in de meest betoverende pousada’s en hotels, die eindigde in het bruisende Lissabon. Bij een terugkeer voelden we meteen de klik van weleer. Ook spraken we al een aardig mondje Portugees, en bleek de prijs van het vastgoed aan de westkust interessanter dan aan de kust in andere Zuid-Europese landen. Intussen beseffen we wel waarom. Portugal is Atlantisch kustgebied en het weer is hier een pak wisselvalliger en minder zonzeker dan aan de Mediterranée. De regio waar wij wonen is de Oeste, ook bekend als Zilverkust, de kustregio van Centraal-Portugal. Het is geen ‘bakken en braden’-bestemming. Je komt naar hier om je te laten betoveren door de natuur, de geschiedenis en de architectuur. Ook de centrale ligging is een troef. Op nog geen 10 minuten rijden ligt Caldas da Rainha, een oude thermale badstad waar je alles vindt: scholen, supermarkten, een biowinkel, een dagelijkse boerenmarkt, bioscoop, stadspark, doe-het-zelf-zaken ... Zo was de aanpassing voor onze kinderen, die opgroeiden in het centrum van Gent, niet al te bruusk. En na een uurtje rijden sta je in hartje Lissabon. Zelf geniet ik het meest van de nabijheid van de oceaan en de stranden. De zilte lucht die je proeft, is een pak zuiverder dan wat je in Vlaanderen inademt.”

Langs de Passadiço van Foz do Arelho maak je wandelingen naast de kliffen en de oceaan.

Hoe beleefden jullie de aanloop naar de verhuis?

“Mentaal waren we er helemaal klaar voor. Het was vooral zoeken naar een manier om het financieel te redden. Spaargeld hadden we niet en grote erfenissen vielen ons evenmin ten deel. We genoten heel erg van het leven door verre reizen te maken en in mooie hotels te logeren. Voor de financiering van ons project waren we volledig afhankelijk van de meerwaarde uit de verkoop van ons huis. Terwijl het huis te koop stond, reisden we over en weer om hier het geschikte pand te vinden. Geen sinecure. We waren, op zijn zachtst gezegd, nogal kieskeurig. In augustus 2014 werd ons huis in Gent verkocht. Met een goedgevulde rekening trokken we naar Portugal maar een plek om ons project te realiseren was er nog niet. Onze huisraad stond in bewaring bij een transporteur en wij namen onze intrek in een gemeubeld appartement in Caldas da Rainha. De kinderen gingen elke dag op Portugese privéles en vervolgens naar school. Het heeft meer dan twee jaar geduurd voor we vonden wat we zochten: een echte oude quinta (boerderij) waar de windmolen en de oude waterput voor extra authenticiteit en charme zorgen. En voldoende grond om moderne tuinsuites, een zwembad en een tuin aan te leggen.”

De nabijheid van mooie, weidse stranden is een enorme troef.

Konden jullie makkelijk contact leggen met de mensen in jullie omgeving?

“Een rijk sociaal leven, zoals we dat in Gent kenden, hebben we hier niet. We hebben fijne buren, een goed contact met onze werklui en spreken weleens af met de ouders van de vrienden van onze kinderen. Maar het blijft wat aan de oppervlakte. Het meest intense contact hebben we met onze gasten. Interessante, fijne en warme mensen. We prijzen ons hiervoor zeer gelukkig. Verder zijn we heel erg op onszelf aangewezen, en dat is fijn. Als gezin hebben we altijd al een goede en sterke band gehad met elkaar, en door dit project is die nog versterkt. Dat is ook essentieel voor wie een B&B uitbaat, er staan als een team. We vinden het ook geweldig om zo vaak bij onze kinderen te kunnen zijn.”

Wat was het plan om het financieel haalbaar te houden?

“We spaarden, puzzelden en rekenden, en gingen ervan uit de eerste jaren verder te kunnen, om daarna te kunnen leven van de opbrengsten van de B&B. Dat was een grove misrekening. Zo is gebleken dat we de bezettingsgraden te hoog hadden ingeschat, al baseerden we ons nochtans op de officiële cijfers van het toerismebureau. Om het financieel te halen, keer ik al enkele jaren tijdens de winter terug naar België om er zes maanden te werken. Patrick en Milton blijven in Portugal. De B&B is in die periode gesloten voor verfraaiingswerken. De andere helft van het jaar neem ik verlof zonder wedde en ben ik in Portugal.”

De oude quinta, verbouwd tot hedendaags woonhuis.

Volledig scherm © RV

Zijn jullie verwachtingen ingelost?

“Financieel hebben we een stap achteruitgezet. Maar na vijf jaar weten we met absolute zekerheid dat deze carrièreswitch een goede keuze was. De job van kleine, zelfstandige hotelier past ons perfect. Dienstvaardig, volhardend en geduldig zijn, ligt in onze aard. We genieten wanneer we gasten tot rust zien komen en connecteren met de streek. Dat geeft een enorme voldoening.”

De ruime suites zijn kleurrijk ingericht.

Is dit het leven dat jullie nog een tijdje willen leiden?

“Absoluut. We kijken ernaar uit onze investering, inzet en doorzettingsvermogen te zien lonen. Flamboyant B&B is een work in progress. We kunnen leren uit fouten, onze plannen bijsturen. We zijn nog lang niet aan het eind van ons verhaal.”

Wie is Hayat?



Hayats kinderen Milton en Menina groeiden op in het centrum van Gent, maar maakten moeiteloos de overstap naar Portugal.

45 jaar, uitbaatster van Flamboyant B&B en federaal ambtenaar, woont samen met haar man Patrick Boon, ex-ambtenaar met wie ze de B&B uitbaat, en hun kinderen Menina (18), studente Handelswetenschappen aan de UGent , en Milton (16), scholier informatica in Caldas da Rainha. Verhuisde in 2014 van Gent naar Portugal.

ONTDEK WEST-PORTUGAL

De prachtige streek heeft veel te bieden. Zet deze tips alvast op je checklist.

• Om uit te waaien, is er het weidse strand van Foz do Arelho, met de oceaan aan één kant en aan de andere kant het meer van Óbidos. Dat is het grootste zoute binnenmeer van Europa. Er zitten soms flamingo’s.

• Klink op je vakantie in de gastronomische wijnbar Taberna Marginal aan de halvemaanbaai van São Martinho do Porto.

• Het Mosteiro de Batalha, het mooiste gebouw van Portugal in flamboyante gotiek, is het klooster waar Hayat en Patrick de inspiratie haalden voor de naam van hun B&B.

• Een boottocht bij zonnig weer naar de Berlenga-eilanden is een geweldige beleving.