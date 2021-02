Ook geteisterd door ongewenste groepsgesprekken op Instagram? Zo maak je er komaf mee

Hier scoor je in elke stad de lekkerste afhaalkof­fie tijdens je wandeldate

6 februari Een wandeling is zo’n beetje het enige dat we met onze vrienden en familie nog kunnen doen. Het hoogtepunt van zo’n uitstapje? Samen een warme afhaalkoffie (of -thee, -chocomelk of noem maar op) drinken. We lijsten per grote stad de leukste bars op voor een bakje troost en/of zoete traktatie. Spoiler: je zal geen Starbucks in de lijst terugvinden, enkel (h)eerlijke, lokale adresjes.