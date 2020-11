Onze tuinexperte toont hoe je je terras een prachtige herfstmake-over geeft: “Hou het niet te netjes en verander regelmatig van decor”

Met een Japanse esdoorn (Acer palmatum) in pot haal je in één keer de vlammendste herfstkleuren op je terras. Acers worden vaak niet hoger dan een meter, maar zetten je terras nu wel in vuur en vlam. Ze verkleuren prachtig, van citroengeel tot donkerpaars met daartussen alle tinten oranje en rood. Oktober en november zijn de topmaanden van de verkleuring, maar vaak begint het al in de zomer. Tel daar hun superelegante vorm bij, en je hebt een terrastopper bij uitstek. Bovendien hoef je zo’n boompje nooit te snoeien en past hij ook op een (stads)terras met minder zon; hij staat zelfs het liefst in lichte schaduw. Weinig plaats? Kies dan voor een smalle boom, zoals een sierappelaar, van de vrolijke rode appeltjes geniet je de hele winter lang.