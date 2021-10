Onze redactrice verkent kidsproof hotspots in Groningen: “Drie dagen waren echt véél te kort om de stad te ontdekken.”

Gelein: Groningen is in deze tijden het verst weg dat je dichtbij kunt gaan. Het is compleet anders dan het Nederland dat je misschien al kent. Hoe? Bijvoorbeeld de tegenstelling tussen kleine, middeleeuws aandoende steegjes naast futuristische glazen gebouwen. Of neem de binnentuintjes die je rust geven van de feestende studenten. Ik ging met man en twee dochters van 6 en 2 jaar kijken of die gekke stad de vier uur durende autorit waard was. Spoiler alert: absoluut.

Quote De Martini­kerk vormt een mooi ijkpunt als je door de binnenstad wandelt, waardoor je nooit echt kan verdwalen. Redactrice Gelein

Dat Groningen zijn geschiedenis respecteert voel je overal. Alleen al de binnenstad heeft 398 rijksmonumenten: gebouwen die in hun oorspronkelijke staat behouden moeten blijven. Kern hiervan – én van de stad – is de oude toren van de Martinikerk. Deze toren is oorspronkelijk gezet in de 13de eeuw, maar werd na een verwoestende blikseminslag en instorting na een brand in de 16de eeuw in z’n huidige staat opgebouwd. De toren vormt een mooi ijkpunt als je door de binnenstad wandelt, waardoor je nooit echt kan verdwalen.

Wandeling door de hofjes

Groningen barst van de gezellige kleine steegjes, mooie statige pakhuizen en … verborgen binnentuinen. Deze hofjes vormen kleine oases van rust, zeker omdat wij de stad bezochten tijdens de introductieweek van de Groningse universiteit. Het ene moment sta je tussen uitgelaten jongeren, en het andere bevind je je in complete stilte en midden in het groen.

In de binnenstad vind je 19 van deze hofjes (of ‘gasthuizen’) die in lang vervlogen tijden als pelgrimsoord, ziekenhuis of bejaardentehuis dienden. Of de kinderen dit ook zo leuk vonden als wij? Dat niet. Durf je het toch aan om met de kinderen de hofjes te gaan bezoeken, volg dan best een begeleide wandeling: onze eigen uitgestippelde route ging langs de rosse buurt van Groningen. Heel leerzaam, dat wel.

Volledig scherm Je vindt hier tal van verborgen binnentuinen. © Roeland Holemans

Waarom we oorspronkelijk voor Groningen hadden gekozen, was het Groninger Museum. Daar is de allereerste Kinderbiënnale aan de gang: een tentoonstelling die je kroost (en jou!) uitnodigt om in interactie te gaan met kunst. Letterlijk. We luisterden naar muziek, knoopten mee aan weefgetouwen, renden door prachtige structuren en kropen door … kunst.

Persoonlijk hoogtepunt vond ik de bordjes die bij de kunstwerken stonden. De uitleg werd namelijk niet door de kunstenaar of curator zelf gegeven, maar door kinderen. Zij legden uit wat het werk voor hen betekende en hoe zij het zouden noemen. Dat maakte het heel toegankelijk.

Adembenemend uitzicht

Een tweede hoogtepunt – letterlijk en figuurlijk – vonden wij het Forum. Een gloednieuw gebouw van 45 meter hoog, pal in het centrum van de stad. Binnen vind je onder andere de stadsbibliotheek, een bioscoop, een museum en twee restaurants verdeeld over tien verdiepingen. Het grootste gedeelte van het Forum is vrij toegankelijk en door de open structuur binnen was het zowel voor de kinderen als voor mijn wederhelft met hoogtevrees een avontuur om via alle roltrappen naar het dakterras te gaan. Daar krijg je een prachtig uitzicht over de hele stad.

Volledig scherm © Roeland Holemans

Zo mooi dat we een tweede keer – dit keer ’s avonds laat – zijn teruggegaan. Absoluut niet te missen. We kwamen voor de kunst, werden gecharmeerd door de mooie gebouwen en kronkelende steegjes van de binnenstad en werden verrast door de moderne architectuur. En dan heb ik het nog niet over het lekkere eten en drinken gehad. Drie dagen waren echt véél te kort om de stad te ontdekken. Dus, Groningen: we zien je snel weer.

MUST-SEE

Kinderbiënnale

Volledig scherm De kinderbiënnale is een actieve expo die jongeren uitdaagt om te reageren op kunst. © Roeland Holemans

De Kinderbiënnale in het Groninger Museum loopt nog tot 9 januari ’22. Tickets boek je op voorhand en kosten 15 euro. En hier ging mijn eigen Hollands hart sneller van kloppen: jongeren tot 18 jaar mogen gratis binnen. Museum-eiland 1, groningermuseum.nl

Dot

Volledig scherm Dot, het enige fulldome 3D-koepeltheater in Nederland. © Roeland Holemans

Gespot vanaf het Forum: het enige fulldome 3D-koepeltheater in Nederland. Lees: een heel grote witte bal in het midden van de stad. Zien is geloven. Naast een theater en een feestzaal heeft het ook een gezellig restaurant én bij mooi weer is dit je toegang tot het Groninger stadsstrand. Leuk om te zien en in de kerstperiode wordt Dot vermomd als kerstbal.

Vrydemalaan 2, dotgroningen.nl

Rondvaart

Met onze kindjes maken we al eens graag een rondvaart. De oude binnenstad van Groningen wordt omzoomd door een diep, oftewel gracht, en je vaart in ongeveer een uur helemaal rond. Wij kozen voor rederij Kool omdat zij overdekte boten hadden en we zo de regen konden ontwijken. Je kan ook zelf een open sloepje of zelfs een SUP huren.

Stationsweg 1012, rondvaartbedrijfkool.nl

HEERLIJK SLAPEN

The Happy Traveler

Volledig scherm © Roeland Holemans

Dit guesthouse is pas vernieuwd, zit pal in het centrum en je krijgt waar voor je geld. Voor 2 nachten met 4 betaalden we 222,50 euro. Het ontbijt is apart verkrijgbaar. Onze kamer had een mooi uitzicht op een binnentuin.

Kleine Kromme Elleboog 7b, thehappytraveler.nl

EETADRESJES

Volledig scherm © Roeland Holemans

Blue Banana

Altijd een uitdaging om met kinderen te gaan ontbijten als je vroege vogels hebt zoals wij. Maar deze héérlijke fluffy American pancakes waren het wachten (opent om 9 uur) meer dan waard. Met uitzicht op het Forum!

Nieuwe Markt 9, bluebananas.nl

Stach

Gezellig restaurant aan de voet van het Forum met streekproducten. Ik bestelde een ‘Kon Minder Blond’ biertje van Baxbier, een van de vijf brouwerijen die hun bieren lokaal in Groningen brouwen. Lekker.

Nieuwe Markt 1, stach-food.nl/winkels

Pannenkoekenboot

Volledig scherm © Roeland Holemans

Een feest voor de kindjes: eten aan boord van de pannenkoekenboot. Op deze schuit krijg je typisch Nederlandse dikke pannenkoeken. Zoet met een speelgoedje voor de kinderen, hartig voor ons. Met kleurplaten tijdens het wachten en een speelkamertje gaan de kindjes blij weer naar buiten.

Schuitendiep 1017, pannekoekschip.nl/

Uurwerker

Pal naast ons hotel zat Groningse hotspot Uurwerker. Dit restaurant is groot genoeg voor de kindjes om tussen de tafels te rennen, met vriendelijke bediening. Voor papa en mama stond op de kaart ‘de beste rosé ter wereld’.

Uurwerkersplein 1, uurwerker.nl

Volledig scherm © Roeland Holemans

Spaak

Dit fietscafé was een must-see voor mijn man. Prachtig interieur, lekkere koffie en taartjes. En als je nieuwe fietskleding wil scoren, zit je hier ook goed.

Oude Boteringestraat 66, spaak.cc

Toet

Vlak aan het Groninger Museum zit dit café waar je heerlijke desserts (in Nederland: toetjes) kunt kopen. De eigenares helpt je graag met kiezen tussen al het zelfgemaakte lekkers. Wij gingen voor lavacake (oftewel moelleux), cheesecake en lemon custard. Jammie. En altijd leuk: met speelhoek voor de kinderen.

Gedempte Zuiderdiep 85, toet.nu

NOG MEER KIDSPROOF TRIPTIPS 1. Time het

Wij rijden altijd tijdens de dutjes van onze jongste. Daarna stoppen we om te spelen en te eten. In Nederland heeft wegrestaurantketen La Place veel vestigingen met een speelhoek. Maar deze keer hielden wij halt in park Berg en Bos in Apeldoorn. Met gratis speelweide en een restaurant met het mooiste uitzicht van de streek.

bergenbosapeldoorn.nl 2. Verwen hen

Onze kindjes krijgen aan het begin van de uitstap een ‘vakantiecadeau’. Als pa en ma zin hebben in een koffie, kunnen de kindjes met hun cadeautje spelen. Opvoedkundig gezien niet handig, rusttechnisch wel. 3. Neem die buggy mee

Wil je niet rotsjouwen met kind, luiers, knuffels, stenen en andere verzamelingen? Neem die buggy mee. In het kader van travel light lieten we onze buggy ooit thuis, dat werd een vermoeiende reis naar ‘Kopendragen’.

