Onze redactrice verkent alle hotspots in Koksijde: “Garnaalkroketten volgens een geheim familierecept”

Niets zo relax als een uitwaaiweekend aan zee. Dit weekend krijg je drie badsteden voor de prijs van één. Want uiteraard vergeten we de rest van de familie niet. Oostduinkerke en Sint-Idesbald omarmen hun grote broer en zitten ook zelf vol karakter. Opties zat, dus wanneer onze redactie de zeelucht opsnuift in Koksijde, de stad waar NINA dit weekend neerstrijkt voor NINA & The City.

1. Koffie met iets erbij

Oostduinkerke mag dan klein en fijn zijn, het heeft toch een resem bijzondere shopadressen en die zitten handig dicht bijeen. Pal ertegenover vind je Kiss my Coffee waar Ken enthousiast de lekkerste koffies zet. Met een citroentaartje erbij of liever wat huisgemaakte guacamole met tortillachips en hot sauce? Want ja, je kunt hier ook aperitieven. Binnen én buiten.

Meer info: Kissmycoffee op Facebook.

Volledig scherm © rv

2. Babygeluk vinden

Jonge moeders worden hier helemaal wild, maar ook wie al lang uit de pampers is, vindt bij Kabine zijn gading. Niet alleen wondermooie babyspullen dus, ook gevoerde regenhoedjes, mooie rugzakken en de leukste plakquotes. Mannen halen hun hart op in de men’s corner. Nog een beetje nagenieten? Installeer je in de aanpalende Kantine voor een latte. Ook te vinden in Oostende!

Meer info: kabine.be.

Volledig scherm © rv

3. Outfit scoren

The bold and the beautiful. Bij Obelisk geen saaie silhouetten, wel gedurfde combinaties en een mix van Belgische en buitenlandse namen. Van Christian Wijnants en Sofie D’Hoore tot Paul Smith en Closed. Met outfits voor hem en haar. En om de hoek wacht de zee.

Meer info: obelisk-fashion.be.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

4. Lunchen op niveau

De ene bistro is de andere niet. Nils van Bistro Nils prepareert wondermooie sterrengerechten, echtgenote Sofie serveert met deskundige uitleg. De porties zijn bovendien ruim bemeten. Logisch dus dat al wie op de tram passeert, ietwat jaloers binnenkijkt.

Meer info: carnac-nils.be.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rv

5. Krabbenpootje halen

In het gezegende jaar 1919 opende ‘Mette Julia’, een vissersdochter, de deuren van haar viswinkel. Drie generaties en meer dan een eeuw later is Mare Nostrum nog altijd dé visboetiek. Met de beste verse vis en bereidingen. De vissoep, bouillabaisse, waterzooi, garnaalkroketten en vissla worden volgens het geheime familierecept gemaakt.

Meer info: marenostrum.be.

Volledig scherm © rv

6. Zalig slapen

Een villa voor acht, piekfijn gerestaureerd, met sauna, jacuzzi, tuin en petanquebaan. En dat op geen kilometer van het strand, in een residentiële wijk. Bovendien is Villa Kerkepanne een literaire plek, want dit is het voormalige vakantiehuis van Willem Elsschot. En wat goed genoeg is voor Willem ...

Meer info: villakerkepanne.be.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

NINA & The City strijkt neer in Koksijde Met NINA & The City neemt NINA je mee naar de tofste steden van Vlaanderen. We strijken een weekend neer in een stad waar je shopt, lekker luncht, dineert of koffie drinkt, cultuur en de rijke historie opsnuift. Een citytrip op maat die je even dat vakantiegevoel bezorgt, zonder ver weg van huis te zijn. Dit weekend, zaterdag 2 en zondag 3 oktober, is Koksijde aan de beurt. Je ontdekt samen met de NINA-redactie de hotspots van de stad en geniet op die adressen van een NINA-geschenkje of korting. In de Zeelaan poten we onze photobooth neer, zodat je kan schitteren op onze cover. En wie weet ga je met een goodiebag naar huis. Meer info en het volledige programma vind je terug op deze website.

