Om te lezen, luisteren, kijken en bij weg te dromen: een flinke dosis reisinspiratie voor wie smacht naar exotischere oorden

Reizen naar zonovergoten stranden of adembenemende plekken aan de andere kant van de wereld. We hebben het zo lang niet gemogen en het blijft nog altijd een beetje tricky. Dus geven we je wel alvast een stevige dosis inspiratie om bij weg te dromen. Want ook in je eigen zetel kan je de wereld rondreizen: door te lezen, te luisteren naar podcasts, te kijken naar films en documentaires en door knappe Instagrampagina’s te volgen. Een opsomming.

Lezen

Slow Travel

Slow Travel is een prachtig vormgegeven, praktisch handboek vol plaatsen, activiteiten, rondreizen en ervaringen die je zullen inspireren om in je eigen tempo en volgens je eigen voorwaarden op reis te gaan. Het boek staat vol handige tips: van het plannen van een ‘trage’ vakantie tot ontspannende muziek, verhelderende interviews en manieren om slow avonturen te beleven in prachtige steden en verre oorden.

Slow Travel van Penny Watson (Terra, € 29,99)

Volledig scherm © rv

The Complete Vanlife Book

Waarom is ‘vanlife’ populairder dan ooit tevoren? En wat zegt dat over onze liefde voor reizen en onze ideeën over thuis? In dit boek vind je interviews, illustraties en foto’s die je alles vertellen wat je moet weten over reizen met een busje. Je krijgt zelfs de basics mee van een compact interieurontwerp.

The Complete Vanlife Book van Calum Creasey en Lauren Smith (Lannoo, € 24,99)

Volledig scherm © rv

Bucketlist reizen

Marloes de Hooge, hoofdredacteur van reisblog Travelvalley, verzamelde voor dit boek de reizen die op je bucketlist thuishoren. Van een mysterieuze droom die werkelijkheid wordt in Marrakech tot het land van vuur en ijs: IJsland. Van een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten tot Jordanië, de parel van het Midden-Oosten. Een boek bomvol praktische ­informatie, handige tips en inspirerende foto’s.

Bucketlist reizen van Marloes de Hooge (Kosmos, € 20)

Volledig scherm © rv

100 reizen die je leven veranderen

Onderweg sta je open voor nieuwe ontmoetingen en indrukken, en je komt gegarandeerd terug met nieuwe ervaringen. In 100 reizen die je leven veranderen delen ervaren reizigers hun bijzonderste reiservaringen, inzichten en de momenten die hen als individu hebben veranderd. Deze verzameling inspirerende verhalen zet je alvast aan het denken voor je volgende trip.

100 reizen die je leven veranderen, Lonely Planet (Kosmos, € 20)

Volledig scherm © rv

Luisteren

Armchair Explorer

In elke aflevering van Armchair Explorer vertelt een van ’s werelds grootste avonturiers z’n beste verhaal van onderweg. De bekroonde reisschrijver Aaron Millar slaagt er als host telkens weer in om het beste uit zijn gasten naar boven te halen.

Armchair Explorer (EN)

Volledig scherm © rv

Zero to travel

Met meer dan vijftien jaar reiservaring in de rugzak deelt Jason Moore zijn passie voor alles wat met reizen te maken heeft in zijn wekelijkse podcast. Hij interviewt medeontdekkingsreizigers tijdens hun epische tochten. Van wandelaars die Amerika doorkruisen tot fietsers met een visuele beperking die aan een reis beginnen van Argentinië naar Alaska.

Zero to Travel (EN)

Volledig scherm © rv

Jump

Host Jackie ging vroeger door het leven als ‘The Budget-Minded Traveler’, maar ze doopte haar show om tot ‘JUMP with Traveling Jackie’. Ze maakte een fotoreeks waarop ze in de lucht springt bij ’s werelds meest iconische bezienswaardigheden, en daar is haar podcast deels op gebaseerd. Jackie focust op reizen buiten de gebaande paden en biedt je tal van insidertips.

Jump (EN)

Volledig scherm © rv

Reisgenoten

Wie van reizen houdt, heeft nooit genoeg tips en ideeën op zak voor de volgende bestemming. Daarom brengen radiomaker Niels de Jager en reisjournalist en filmmaker Daisy Schilte in deze podcast verhalen die vermaken en inspireren.

Reisgenoten (NL)

Volledig scherm © rv

Kijken

Expedition Happiness

In Expedition Happiness maken een filmmaker en zijn musicerende vriendin een heroïsche trip met hun hond: ze reizen van Alaska naar Argentinië in een omgebouwde schoolbus. Felix Starck en Selima Taibi houden een videodagboek bij en documenteren zo de hele reis.

Expedition Happiness is te zien op Netflix.

Volledig scherm Expedition Happiness. © rv

Wild

Na een mislukt huwelijk en de dood van haar moeder heeft Cheryl Strayed (vertolkt door Reese Witherspoon) alle hoop verloren. Na jaren van destructief gedrag maakt ze een overhaaste beslissing: zonder ervaring begint ze aan een wandeling van meer dan 1600 kilometer over de Pacific Crest Trail. Het script is gebaseerd op de memoires van schrijfster Cheryl Strayed. Een waanzinnig, waargebeurd avontuur.

Wild is te zien op Disney+.

Volledig scherm Wild. © rv

Ticket naar het onbekende

Bob Woodruff was als oorlogscorrespondent getuige van heel wat bloedige conflicten. Hij en zijn zoon Mack reizen nu de wereld rond om de mooie kanten van die locaties uit zijn verleden te ontdekken.

Ticket naar het onbekende is te zien op Disney+.

Volledig scherm Ticket naar het onbekende. © rv

Ben Goes Places

Ben Deleu is een bekroonde fotograaf en reist de wereld rond op zoek naar de mooiste plekjes om te fotograferen. Op zijn Instagramaccount vind je prachtige plaatjes van onder andere Zuid-Afrika, Marokko en de Dominicaanse Republiek.

instagram.com/bengoesplaces & bengoesplaces.com

Link naar instagram post

Along Came An Elephant

Marlo en Kristof zijn de drijvende krachten achter travelblog Along Came An Elephant. Ze ontdekten samen meer dan twintig landen en legden die vast op de gevoelige plaat. Naast prachtige foto’s delen ze op hun blog ook handige reistips.

instagram.com/alongcameanelephant & alongcameanelephant.com

Link naar instagram post

