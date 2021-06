Nooit nog paniek op zondagavond: dankzij deze rituelen kan jij de nakende werkweek de baas

Weinig mensen die het zullen tegenspreken: weekenden zijn doorgaans veel te kort. En al zeker wanneer je op zondagavond geveld wordt door een mini-paniekaanvalletje. Vraag jij je op het einde van elke week af hoe je de komende vijf dagen de baas zal kunnen? Met deze zondagse rituelen bouw je broodnodige rust in je leven in.

Easy peasy mealprepping

Als je elke dag vers en lekker wil koken, maar geen tijd hebt om uren in de supermarkt rond te dolen en achter het fornuis te staan, kan mealprepping de oplossing vormen. Het is een goede gewoonte waarmee je tijd én geld uitspaart. Je kan daarin zo ver gaan als je zelf wil: voor sommigen is een goede planning en een bezoek aan de supermarkt al genoeg, anderen plukken de vruchten van koken op zondag. Je kan enkele basisgerechten bereiden die je kan hergebruiken doorheen de week, zoals geroosterde groenten of ontbijtmuffins. Tel ook maar eens de uitgespaarde minuten op als je op die laatste weekdag alvast eitjes kookt of je groenten snijdt.

Counter keuzestress

Trek het principe van mealprepping gerust door naar andere domeinen: je kan ook al je kleren klaarleggen voor de week. Een belangrijke vergadering op woensdag? Sporten met vriendinnen op dinsdag? Dat nieuwe restaurant uittesten op donderdag? Zorg dat je die dagen zelf niet staat te ijsberen voor je kledingkast. Op zondag kan je rustig nadenken welke outfit het best past bij welke gelegenheid.

Zelfzorg-zondag

Onderschat de voordelen van een flinke dosis selfcare niet. Je bent niet alleen meer ontspannen, maar voelt je na de verwennerij ook beter in je vel. En dat zorgt ervoor dat je de nakende week beter kan trotseren. Vergeet niet om alles uit de kast te halen voor jezelf (je zou het voor een ander ook doen, toch?): dim de lichten, steek kaarsjes aan, verstuif met essentiële olie, zet zachte muziek op en trek comfortabele kleren aan. Verzamel alle verzorgingsproducten waar je dol op bent, van bruisbal tot haarmaskertje, en leg jezelf in de watten.

Master your mindset

To-dolijstjes en doelen stellen, we kennen het allemaal. Maar sluit eens je ogen en denk na over waar je wil staan over vijf à tien jaar. Als je je weekplanning opstelt met die dromen in je achterhoofd, zal je de taken met meer plezier afvinken. Wie minder fan is van langetermijnplannen, kan ook eens experimenteren met een weekthema of -affirmatie. Denk meer bewegen, vaker lachen, genoeg tijd nemen voor jezelf. Een week lang bewust daarmee bezig zijn, kan motiveren om er een goede gewoonte van te maken.

Trek je zondagse kleren aan

Zondagse kleren, ken je die uitdrukking nog? Met deze outfit was je vroeger gereed voor formele gelegenheden. Van arm tot rijk: iedereen had een nette look, speciaal voor zondag. Qua kledingcodes zijn we nu allemaal wat losser (en gelukkig maar!) maar je kan het concept wel in jouw voordeel gebruiken. Trek op zondag je favoriete outfit aan, of het nu een lubberende joggingbroek is of een galakleed, bezaaid met pailletten. Als je van kop tot teen gehuld bent in kledij die je goed doet voelen, ga je zelfzekerder de week in.

Foto ter illustratie.

Maak je mailbox leeg

Niet bepaald een vanzelfsprekend zondags ritueel: werken. Maar om hartkloppingen te vermijden wanneer je op maandagochtend je laptop aanzet, kan het goed zijn om op zondag alvast even je mails te bekijken. Pak je inbox aan, verwijder overtollige bestanden van je bureaublad, kijk alvast even wanneer je meetings gepland staan of check welke deadlines je op maandag moet trotseren. Overdrijf daar niet in: met tien tot twintig minuutjes werken kan je al meer dan genoeg orde in de chaos scheppen. Je zal de volgende dag helderder aan de werkdag beginnen.

Lees!

Netflix wint vaak van een ouderwets boek, maar dat is eigenlijk zonde. Blauw licht zien we al genoeg: wie een bureaujob heeft, is op weekdagen niet van het scherm weg te slaan. Een boek lezen is bovendien erg goed voor je. Een goed verhaal houdt je geest alert en doet je je eigen bekommernissen vergeten. Een boekenwurmen ervaart ook minder stress, slaapt beter én heeft meer eigenwaarde. Het leuke aan lezen is ook dat je het overal kan doen: onder een stralend zonnetje op een dekentje in de tuin, achteroverleunend in je zachte sofa, nog half soezend in bed.

Ruim je huis op

Het doet je ochtendhumeur op maandag geen goed: vuile vaat in de gootsteen, een berg was die wacht op een date met het strijkijzer. Verzamel op zondag snel alle rommel, zwier die vaatwasser aan en trek even met de stofzuiger doorheen alle kamers. Heb je een drukke werkweek voor de boeg, vergeet dan ook je bureau niet. Sorteer die stapel papieren, maak je vuilbakje leeg, verzamel rondslingerende balpennen. Je zal jezelf tijdens de week meer dan eens dankbaar zijn.

Plan je work-outs

We plannen meetings, etentjes met vrienden en een tandartsbezoek. Maar sporten schiet er bij veel mensen meer dan eens bij in. En dat terwijl we allemaal weten hoe belangrijk een gezonde geest in een gezond lichaam is. Behandel je work-outs daarom als elk ander item op je agenda. Kom op tijd, wees voorbereid en zeg niet op het laatste moment af.

Foto ter illustratie.

Bekijk je bankrekening

Selfcare is meer dan alleen een deugddoend bad nemen. Het is ook controle hebben over je financiën. Soms zijn daar een gedetailleerd plan en concrete doelen voor nodig, af en toe kost het je een pak minder tijd en energie. Als je elke zondag even kijkt naar je bankrekening, je inkomsten en je uitgaven, dan word je je automatisch bewuster van jouw financiële gewoontes. Het legt eventuele pijnpunten bloot, zoals het besef dat je een fortuin uitgeeft aan take-away koffies, maar je ziet ook wanneer het een ‘goede week’ was. En dan kan je op zondag je spaarrekening spijzen.

Het beste medicijn: de buitenlucht

Behoeft deze tip nog verdere uitleg? Tijd buiten doorbrengen is goed voor je gemoed: het vermindert stress en doet je meer ontspannen voelen. Daar hoef je trouwens geen hele dag voor uit te trekken. Twintig minuutjes is al voldoende om je gelukkiger te voelen. Drink een koffietje op je balkon, stap eens op je fiets of wandel naar het dichtstbijzijnde park.

Niksen = je energiepeil fixen

Cliché, maar dik oké: op zondag mag je niksen. Als alle voorgaande rituelen je helemaal niets zeggen en je liefst in een bolletje in je zetel kruipt: ook helemaal goed. Even de uit-knop aanswitchen kan ook heilzaam zijn. Er moet al zoveel.

