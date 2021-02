Nood aan me-time? Met deze 7 tips kom je dit weekend helemaal tot rust

Een zware werkweek achter de rug? Voor wie wat stoom wil afblazen, selecteerden we 7 originele weekendtips. Graag een zelfzorgmoment of liever een verhelderend boek over vagina’s? En vertoef je liever in gezelschap, dan zijn er ... ijsberen.

1. Zelfzorgmomentjes, met of zonder Evi Hanssen

Volledig scherm Evi Hanssen © Kurt Stallaert

Zelfs nu ons sociale leven op een lager pitje staat, is het soms toch moeilijk om me-time af te dwingen of tot rust te komen. Hoog tijd voor zelfzorg! Samen met dokter Jutta Borms dagen Evi Hanssen (foto) en Hilde De Baerdemaeker iedereen uit om vanaf 1 maart drie weken lang de Nog 9 minuten snooze-meditatie- challenge te doen. Hoe het werkt? Na het indrukken van je snoozeknop luister je negen minuten – zolang duurt een snooze – lang naar hun stemmen en ga je zo meer ontspannen de dag in. Sign us up!

Nog 9 Minuten via Spotify, YouTube en Instagram (nog.9.minuten). Nognegenminuten.be.

Volledig scherm © rv

Nog meer ontspannen doe je met ‘De kracht van zachtheid’, 50 kaarten met toepasbare inzichten en oefeningen voor zelfzorg.

2. Sluit je af!

Volledig scherm © rv

Elk diertje zijn pleziertje. Of je nu luistert naar muziek of gaat joggen, met oortjes in ben je even weg van de wereld.

Foto boven: zwarte oortjes WF-SP800N, 200 euro, sony.be.

Foto onder: paarse Galaxy Buds Pro, 229 euro, samsung.com.

Volledig scherm © rv

3. Windowshoppen

Volledig scherm © rv

In Knokke-Heist blijft het nog een beetje Valentijn. Tien kunstenaars, onder wie Brihang en cartoonist Lectrr, bezingen de liefde op evenveel vitrines. Alle ‘Windows of Love’ ontdek je via een wandelparcours.

4. IJsberen

Volledig scherm © rv

Het mocht lang niet meer, maar nu zijn de dierenparken weer helemaal open voor het publiek. In Pairi Daiza kan je naar de vier ijsberen gapen. Vandaag 27 februari is International Polar Bear Day en het park is de officiële partner. Er staan tal van activiteiten en een geldinzameling gepland.

5. Bodytalk

Volledig scherm © rv

Voor veel vrouwen blijft hun vagina toch een mysterie. Daar wil dit boek komaf mee maken. En ook de man kan er heel wat van opsteken!

6. Billie klapt uit bed

Volledig scherm Billie Eilish © rv

Ze slaapt soms in het bed van haar ouders omdat ze bang is van monsters. Dat zegt de popsensatie in de docu Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, over haar aparte leven.

Nu op Apple TV+.

7. Propere lucht

Volledig scherm © rv

Intussen wordt het stilaan algemene kennis. De binnenlucht in je huis kan ongezonder zijn dan buiten, door te koken of gezellig kaarsjes aan te steken. En dat wil je niet, zeker in tijden van een pandemie. IKEA heeft nu een betaalbare luchtreiniger, speciaal voor kleine leefruimtes, zodat jij met een gerust hart kan ademhalen.