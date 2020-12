Nog pakjes nodig voor onder de kerstboom? Dit zijn onze aanraders voor boeken

Onze culturele vrijheid is beperkt tegenwoordig, maar op lezen staat gelukkig geen enkele begrenzing. Het ultieme kerstcadeau is dit jaar dus geen bon voor een uitje of wellness, maar wel een goed boek. We zochten de grootste aanraders uit om je familie en vrienden mee te verrassen.

Bestsellers

Als er dit jaar naast het coronavirus nog iets was waar we massaal van in de ban waren, dan waren het de boeken van de Ierse schrijfster Lucinda Riley. Ze maakte furore met Zeven Zussen, een meeslepende reeks over geadopteerde zusjes en hun zoektocht naar hun afkomst, identiteit en liefde. De boeken voeren bestsellerlijsten over heel de wereld aan en nummer zes in de zevendelige serie kreeg in februari een Nederlandse vertaling getiteld Zon. Maar Riley heeft nog meer toppers op haar conto die dit jaar - met dank aan haar grote populariteit - in het Nederlands verschenen. Zowel De vlinderkamer als De zilverboom lees je nu in eigen taal.

Volledig scherm De vlinderkamer © Lucinda Riley

De Belgische succesauteur Pieter Aspe dompelt je onder in de wereld van commissaris Van In. Onze lokale thrillerkoning schreef maar liefst 40 boeken rond dit personage, maar ook na zijn pensionering gunt hij Van In geen rust. Sinds het vermeende laatste boek in 2017 kwam er van werken in de moestuin nog niet veel terecht voor de geliefde protagonist. In 2018 lanceerde Aspe een nagelnieuwe reeks waarin de commissaris op rust andermaal in een waanzinnig avontuur tuimelt. Van In Episode 4 verscheen dit jaar in de rekken en er zullen nog 6 delen volgen. Speciaal voor kerst tikt wie er snel bij is een feestelijke uitgave van dit nieuwste boek op de kop. De limited edition box bevat naast een gesigneerd exemplaar een flesje OMER en speciaal ontworpen Aspe-glas.

Volledig scherm Aspe collector's item © Aspe

Kookboeken vol inspiratie

Wat nog onbeperkt is toegestaan, is koken. Dat maakt een kookboek tot een bijzonder actueel en vooral ook nuttig geschenk. Nu de horeca quasi gesloten is, tover je gewapend met een set knallers van recepten zelf de meest feestelijke gerechten op tafel. Meer dan 100 tot de verbeelding sprekende maaltijden realiseer je met behulp van Ottolenghi’s Flavour. Groenten spelen andermaal een verbluffende hoofdrol in dit nieuwste boek van de razend populaire Londense chef. Waar Yotam Ottolenghi, die zelf geen vegetariër is, nog af en toe kaas met dierlijk stremsel of vissaus toevoegt, ga je op 100% veganistisch avontuur met Gewoon Vegan van de Amsterdamse Alexandra Penrhyn Lowe. Wil je bewuster leren eten biedt dit boek een vette kluif inspiratie om eenvoudige, evenwichtige én bijzonderlijk lekkere plantaardige maaltijden te bereiden. Zo weet je meteen ook wat je op je lijstje goede voornemens kan zetten voor 2021.

Volledig scherm Flavour © Ottolenghi

Literair verantwoord

Vier jaar zwoegde ze aan haar nieuwe pennenvrucht en tot onze grote vreugde is die nu eindelijk daar. In 2016 kreeg Lize Spit met haar debuut Het smelt een lawine aan lovende kritieken over zich heen en deze maand presenteerde ze haar tweede wapenfeit: Ik ben er niet. Dit nieuwe verhaal draait rond het koppel Leo en Simon dat elkaars steun en toeverlaat is, tot hun hechte relatie na tien jaar een onverwachte wending krijgt. Zet je schrap voor een verhaal dat diep in je ziel snijdt.

Volledig scherm Ik ben er niet © Lize Spit

Met dank aan het vele thuiszitten, werd 2020 voor velen ook het jaar van de zelfreflectie. Herman Koch gaf aan het prille begin van deze bijzondere tijd al het goede voorbeeld met de publicatie van zijn roman Finse Dagen. Hierin blikt hij terug op zijn jeugd in Amsterdam en zijn passage als zoekende adolescent op een Finse boerderij. Zijn overpeinzingen resulteerden in een beklijvend boek over rouw en volwassen worden, de eigenaardige werking van herinneringen en onze ingewikkelde relatie met onszelf.

Volledig scherm Finse dagen © Herman Koch

Ook Stefan Hertmans groef in het verleden, en wel in dat van het huis in Gent dat hij in 1979 impulsief kocht en 20 jaar lang bewoonde. De vorige eigenaar was de SS’er Willem Verhulst, aan wie Hertmans in zijn recent verschenen De Opgang gestalte geeft. De schrijver doorzocht archieven, interviewde nabestaanden en neusde in dagboeken om vervolgens zijn rijke fantasie los te laten op deze historische gebeurtenissen. Hij verzoent feit en fictie in een memorabel politiek en persoonlijk drama.

Volledig scherm De opgang © Stefan Hertmans

