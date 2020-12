Nog ideeën nodig om je kersttafel sfeervol aan te kleden? Onze tuinexperte tipt de mooiste kerstbloeiers

Brandweer waarschuwt voor gebruik fondue-, gourmet- en teppanyaki­toe­stel­len: “Het gevaar schuilt in het kleine, blauwe vlammetje dat je nauwelijks kunt zien”

18 december Wie afgelopen week naar Thuis keek, zag het noodlot toeslaan bij Frank en Simonne: na een gourmetetentje vatte hun huis vuur. Laat het meteen een gezonde waarschuwing zijn voor je eigen eindejaarsfeesten, want nu we die thuis in kleine kring gaan doorbrengen, verwacht de Stichting Brandwonden ook meer ongevallen met hete fondue-, gourmet- en teppanyakitoestellen. “Die verhogen het risico op brand en brandwonden”, weet Frank Samson. De brandpreventieadviseur vertelt hoe je het zo veilig mogelijk houdt.