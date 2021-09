Nina & The City: 5 locals tippen hun must-visit adres in Dendermonde

1. Koffiebar Klik

Een heerlijke cappuccino vergezeld van een zoete kaneelrol? Dat smaakt altijd. En al helemaal als het ook nog eens diervriendelijk is, en laat dat nu net het concept zijn van koffiebar Klik. Het zaakje werkt enkel met plantaardige, vers bereide producten of producten die in samenwerking met lokale ondernemers tot stand zijn gekomen. Dankzij een nadruk op afvalreducerende producten weet je dat je bij Klik goed zit. Het is dan ook een van de redenen dat de vrolijke Laura Van der Vorst (29), opvoedster en een echte voorstander van body positivity, vaste klant is bij Klik.

Adres: Brusselsestraat 28

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Fietstocht langs de Dender met tussenstop aan ijssalon Dream Ice

Jelle Veyt (35) is kinesitherapeut, maar vooral een echte avonturier in hart en nieren. Zijn doel is om in elk continent de hoogste bergen te beklimmen. Momenteel is hij in Tanzania, waar hij zelf naartoe is gefietst vanuit Dendermonde, voor een nieuwe uitdaging: de Kilimanjaro. Als Jelle in Dendermonde is, fietst hij het liefst langs de Dender. Maar de leukste afsluiter van de dag is ongetwijfeld Dream Ice, een ijssalon gelegen aan de watertoren van Baasrode. Van ambachtelijk schepijs tot zelfgemaakte milkshakes en frisco’s, je vindt het er allemaal.

Adres: Broekstraat (aan de watertoren), Baasrode

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Honky Tonk Jazzclub

Als telg van de bekende Dendermondse jazzfamilie Heuvinck kent Joachim Heuvinck (49), beter bekend als Jokomo, de muziekwereld als geen ander. Zelf is Joachim al meer dan 25 jaar actief in de reclame- en muziekwereld en kent hij de tofste muziekcafés op zijn duimpje. Zijn roots liggen in de Honky Tonk Jazzclub, dé internationale referentie in Dendermonde wat jazz betreft. Een aanrader voor iedereen die van een streepje livemuziek en een fris drankje houdt.

Adres: Leopoldlaan 12 A

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Gastropub Zeta Bar and Beyond

Naast lesgeven in het Oscar Romerocollege in Dendermonde is Katrien De Smet (30) eigenaar van atelier Chaussée de Gand. In dit beleefatelier gaan wekelijks toffe activiteiten door, van tastings tot workshops en privé-evenementen. Katrien is dus een echte bezige bij, maar zalig genieten doet ze het liefst in Zeta, een leuke gastropub pal in het stadscentrum aan het Heldenplein. Op de kaart staan unieke lunches en lekkere drankjes en versnaperingen. Het interieur doet wegdromen naar de jaren dertig en overal zien we accenten van Zuid-Afrika. Alleen al daarvoor is Zeta een bezoekje waard.

Adres: Brusselsestraat 66

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Kunstenaarsdorp Vlassenbroek

Sarina Mannaert (30) is beeldend kunstenares, make-upartieste en fotografe. Wanneer deze creatieve duizendpoot in Dendermonde is, vertoeft ze het liefst van al in Vlassenbroek. Dit schilderachtig dorpje is dé trekpleister voor iedereen die van kunst houdt. Je vindt er gezellige kunstcafés, maar je kan er ook tentoonstellingen of concertjes meepikken.

Adres: Vlassenbroek

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer info vind je terug op de website van toerisme Dendermonde.

Lees ook: