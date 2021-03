Nieuwe ‘Doggo Bakery’ verkoopt cupcakes, macarons en worteltaart voor je hond

Vandaag start Black History Month: “We streven naar een samenle­ving waarin élk kind zichzelf vertegen­woor­digd ziet”

1 maart Vandaag start Black History Month 2021. Maar wat is het? En waarom is het zo belangrijk? Mohamed Barrie, mede-oprichter van BHM in België legt uit. “Het is onze bedoeling om héél de zwarte geschiedenis te herdenken, en bovendien te verankeren in het heden.” Elk jaar heeft de maand, die in het teken staat van zwarte cultuur en geschiedenis, een ander thema. Dit jaar koos men: ‘Collecting our Past & our Future’, ofwel: ‘het verzamelen van ons heden en verleden’.