"Neem de tijd om bepaalde kwesties helder te krijgen voor jezelf": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je budget is deze week aan de lage kant, Ram. Het is goed om hier rekening mee te houden, probeer impulsaankopen zoveel mogelijk te vermijden. Je relatie kent helaas de nodige hobbels, daarom is het goed om tijd alleen door te brengen en elkaar de ruimte te geven. Hierdoor strijk je het een en ander vanzelf weer glad.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt allesbehalve een saaie week, Stier. Je staat onder invloed van zeer veel planeten, waardoor er van alles aan de hand is, zowel zakelijk als privé. Gelukkig ziet het er positief uit en heb je de wind in de rug. Uiteindelijk zal het je toffe dingen opleveren, hoewel het wel behoorlijk vermoeiend kan zijn.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je energielevel is aan de lage kant en het kost je moeite om je te focussen. Planeet Neptunus maakt je zeer dromerig en je wordt snel afgeleid. Houd hier zoveel mogelijk rekening mee en wees vooral niet te streng voor jezelf. Gebruik deze planeetinvloed om rustig na te denken en zaken voor jezelf op een rijtje te zetten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een turbulent weekje voor je, Kreeft. Er is heel veel onrust en daar kun je niet zo goed mee dealen. Dit heeft effect op je werk en je relatie. Je hebt soms een kort lontje en je stemmingen wisselen snel. Las pauzes in om terug bij jezelf te komen. Haal dan een paar keer rustig en diep adem.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kunt deze week worstelen met je emoties, Leeuw. Zeker wanneer er issues zijn in je relatie of op je werk. Te veel verloopt niet naar wens en dat gaat je tegenstaan. Krop je gevoelens niet op en probeer een rustig en verstandig gesprek aan te gaan. Dat lucht op en daar bereik je het meeste mee.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Er gaat deze week veel langs je heen, Maagd. Op de een of andere manier ben je er niet echt bij met je gedachten of kun je de vinger niet leggen op wat er werkelijk speelt. Neem je tijd om bepaalde kwesties helder te krijgen voor jezelf, dat is beter dan de verkeerde conclusies te trekken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is deze week raadzaam om verstandig met je budget om te gaan, Weegschaal. Financiële planeet Venus ligt dwars, waardoor je voor onverwachte kosten kunt komen te staan. Houd hier rekening mee, dan kom je niet zo snel in de problemen. Je kunt ook toffe dingen doen, zonder dat het geld kost. Wees lekker creatief.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er gebeurt deze week veel en het is voor jou als Schorpioen belangrijk dat je de tijd neemt om dat vooral emotioneel te verwerken. Heb je behoefte om even alleen te zijn of je gedachten op te schrijven, doe dat dan. Je doet jezelf er een groot plezier mee. Je hebt dit nodig om positief verder te kunnen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Planeet Mars staat nog steeds in je teken en dat maakt je deze week vooral rusteloos. Niets gaat voor je gevoel snel genoeg of alles gaat juist te snel, waardoor je vlug geïrriteerd raakt. Zorg voor afleiding en besteed tijd aan je hobby of andere zaken die je leuk vindt. Daardoor kom je in balans.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Maak je op voor een goed gevulde week, Steenbok. Niet alleen op je werk is het druk en gebeurt er veel, ook thuis zit je niet bepaald stil. Ook al weet je alles in goede banen te leiden, toch is het goed om af en toe wat gas terug te nemen. Dan kun je even bijtanken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een prima week voor alles wat met je job of studie te maken heeft, Waterman. Planeten Mercurius en Saturnus maken je gedisciplineerd en gefocust. Je komt goed uit je woorden en je pakt je taken serieus aan. Ook tijdens besprekingen weet je een duidelijk statement te maken, waardoor niemand meer om je heen kan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je staat onder invloed van veel planeten en dat voelt soms overweldigend, Vissen. Zeker omdat je zo gevoelig bent en veel oppikt. Daarom is het goed om zoveel mogelijk in het hier en nu te blijven en voor jezelf te zorgen. Ga de natuur in, mediteer of besteed tijd aan je hobby. Dan kun je alles veel beter aan.