Nee Ikea, het is geen toiletborstel, wel een meer! Zweden pakt uit met opvallende campagne

Op de verschillende plaatsen waarnaar Ikea hun assortiment vernoemde vind je sinds kort grote borden terug. ‘Welkom in Bolmen, méér dan een toiletborstel’. Want Bolmen is in feite een gigantisch meer in Zweden waar je kan kajakken, met water zo schoon dat je ervan kan drinken. “Vergeet Ikea, en ontdek de ‘originals’”, hoor je een vrouw in de campagnevideo zeggen.