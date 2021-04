Naar een drive-in cinema of in de ban van de ronde: met deze 7 tips maak je er een spectaculair paasweekend van

1. IN DE BAN VAN DE RONDE

Volledig scherm Cycling Hotspots € 29,99, Lannoo © rr

Natuurlijk zitten we deze zondag allemaal aan het scherm gekluisterd voor de belangrijkste wielerwedstrijd en is Oudenaarde weer even het middelpunt van de wereld. Ook Frederik Backelandt, uitgever van fietsmagazine Grinta! en wielerblad Cycling, is fan. In Cycling Hotspots noemt hij de Oost-Vlaamse stad en de Flandrien-omgeving errond een van de toplocaties in Europa voor wielerfanaten (m/v/x). Perfect om zelf eens te doen! Of met een beetje geluk zit er binnenkort wel een buitenlandse fietsvakantie in naar een van de andere elf plekken uit het boek.

2. NAAR DE DRIVE-IN

Volledig scherm © rr

Plopsaland blijft gesloten, maar op parking 3 in De Panne kan je in de paasvakantie naar Kinepolis On Tour voor een drive-infilmbeleving. Op het programma dit weekend onder meer The Witches (foto) en K3: Dans van de Farao.

3. BELGISCHE CHARLES

Volledig scherm © rr

Ze won de Franstalige The Voice en nu verbluft Charlotte Foret als Charles met Falling while rising, haar eerste EP. Voor een vriend die zijn broer verloor tijdens de lockdown, schreef ze het mooie He Knows.

4. HANGEN IN DE TUIN

Volledig scherm © rr

In een paasweekend moet je niet te veel uitspoken. Eitjes verstoppen en opeten, een gezellige brunch met het gezin en voor de rest lekker relaxen. Geen beter moment om de hangmat boven te halen en te genieten van het lentezonnetje in je tuin of op je terras. Maak er een swingende Pasen van dit jaar!

€ 119 via westwingnow.be

5. OP YOGACONFERENTIE

Volledig scherm © rr

Meer positieve vibes en mentale rust. Dat is het opzet van de Yoga Conferentie, met lessen en lezingen van vooraanstaande instructeurs en wetenschappers. Schrijf je in vóór 10 april en dan krijg je een maand lang gratis toegang tot alle video’s en content.

6. RAVEEL-RAGE

Volledig scherm © rr

De Oost-Vlaamse Roger Raveel zou dit jaar honderd geworden zijn. Dat verdient een grote expo. Zijn kunstwerken zijn visuele pareltjes vol kleur. Hier zie je een zelfportret. In Bozar ontdek je nog veel meer.

nog tot 21 juli bozar.be

7. BOEF WORDT OPGELICHT

Volledig scherm © rr

In de spreekwoordelijke zin dan, want de documentaire Gewoon Boef volgde de controversiële Nederlandse rapper acht maanden lang en zet hem in de spotlights. Hij vertelt er over zijn woelige jeugd, succes en de schandalen.

via Streamz