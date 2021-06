“Na een hectische tijd, breekt er een rustige periode aan”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Na een hectische tijd, breekt er een rustige periode aan. Een welkome afwisseling waarin je weer op adem kunt komen. Maak deze week tijd vrij voor fun en ontspanning. Ga iets tofs doen met je lief of ga in je tuin of op het balkon rustig zitten met een boekje of tijdschrift. Geniet lekker van je me-time.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met lucky planet Jupiter aan je zijde, zit het deze week mee. Op je werk verloopt alles soepel en thuis is het vooral relaxt en gezellig. Reken op onverwacht bezoek of een uitnodiging om ergens mee naartoe te gaan. Ook financieel ziet het er prima uit, je hebt genoeg te besteden om iets tofs van te doen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent niet bepaald fit, je energielevel bereikt soms een waar dieptepunt, Tweelingen. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Neem rust wanneer je dat nodig hebt en praat met iemand over je zorgen en problemen. Op die manier tank je weer bij en krijg je rust in je gedachten die anders maar door blijven gaan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral met je lief heb je het deze week superfijn, Kreeft. Zeker wanneer je tijd met elkaar doorbrengt en iets tofs gaat doen samen. Je seksleven krijgt een fikse boost. Als single ziet het er gelukkig ook niet slecht uit. Kijk er niet raar van op wanneer je wordt aangesproken of iemand met je wil daten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je barst van de energie met vurige planeet Mars in je teken en dat mag je deze week wat meer kanaliseren. Kom in beweging en plan tijd om te sporten. Dat doet je ontzettend goed en het brengt je weer in balans. Heb je een specifiek doel voor ogen, ga er dan voor. De kans op succes is groot.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je budget is aan de krappe kant, Maagd en daar kun je deze week helaas niet omheen. Probeer zo verstandig mogelijk met je geld om te gaan. Vermijd impulsaankopen en check je saldo voordat je iets koopt. Ook je energielevel is laag, put jezelf dus niet onnodig uit. Luister naar je lijf en gun jezelf af en toe rust.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Er staat je een relaxte week te wachten, Weegschaal. Je kunt er op jouw manier invulling aan geven. Lekker relaxen of afspreken met vrienden of juist helemaal niets doen en een serie kijken of tijdschrift lezen, het is volledig aan jou. Wil je achterstallige klusjes wegwerken, dan kan dat ook. Alles ligt wat dat betreft open.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week zeer gemotiveerd, Schorpioen en dat komt vooral je job of studie ten goede. Je gaat er helemaal voor en je loopt niet weg voor een uitdaging. Heb je als single interesse in iemand, stap dan op hem of haar af. De kans op een positieve match is namelijk sterk aanwezig.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je valkuilen blijven je achtervolgen, Boogschutter! Ook nu heb je de neiging te veel hooi op je vork te nemen en over je grenzen heen te gaan. Probeer dit te voorkomen, anders heb je daar het hele weekend last van en dat is echt niet nodig. Scheid hoofdzaken van bijzaken en plan momenten in voor jezelf.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt een vrij voorspelbare week, Steenbok. Het voordeel is, dat alles gemakkelijk gaat, vooral je job of je studie. Het nadeel is, dat het een tikkeltje saai kan worden. Wil je dat liever niet, kijk dan hoe je er zelf een verfrissende twist aan kunt geven. Trek er spontaan op uit of doorbreek de routine.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week verloopt voorspoedig, Waterman. Zeker op het vlak van je job of studie boek je vooruitgang. Dat is geen geluk hebben, je hebt er hard genoeg voor gewerkt. Beloon jezelf met iets tofs of ga in je vrije tijd iets doen waardoor je ontspant. De boog kan niet altijd gespannen zijn en dat hoeft ook niet.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het zit deze week allemaal mee, Vissen, vooral financieel. Je mag daardoor best dat item kopen dat je al tijden op het oog hebt of gaan lunchen of uiteten. Nu kan het best. Je hebt met iemand een heel fijn gesprek, dat je supergoed doet. Het zorgt voor nieuwe inzichten en ook bevestiging of geruststelling.