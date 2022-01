Na de weddingplanner is er voor het eerst een Vlaamse honeymooncoach: “Een bestemming moet heel Instagrammable zijn”

3 vrouwen over de hiphopindu­strie: “Soms keken 10 mannen naar mij in de studio, dat was niet altijd makkelijk”

November is Hip Hop History Month. Hoe is het gesteld met gendergelijkheid in dat wereldje? En wat met die vrouwonvriendelijke teksten waar het genre om bekend staat? Artiesten Lyna Lahbiri (23), Chibi Ichigo (23) en April Maey (25) geven hun ongezouten mening over hoe het is als vrouw in de muziekindustrie. “Eens een vrouw er staat, dan stáát ze er. Nog meer dan mannelijke rappers. Dus ja, het is harder werken. Maar het is het waard.”

30 november